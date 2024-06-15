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Жителей Севастополя предупредили об учениях флота - РИА Новости, 15.06.2024
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12:33 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/flot-1953098709.html
Жителей Севастополя предупредили об учениях флота
Жителей Севастополя предупредили об учениях флота - РИА Новости, 15.06.2024
Жителей Севастополя предупредили об учениях флота
Флот проводит учения в районе молов и бухт Севастополя в субботу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T12:33
2024-06-15T12:33
севастополь
херсонес
михаил развожаев
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Флот проводит учения в районе молов и бухт Севастополя в субботу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Ориентировочно до 13.00 в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал Развожаев. По его словам, в городе все спокойно.
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севастополь, херсонес, михаил развожаев, безопасность
Севастополь, Херсонес, Михаил Развожаев, Безопасность
Жителей Севастополя предупредили об учениях флота

Развожаев: флот проводит учения в районе молов и бухт Севастополя

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМалый ракетный корабль проекта 21631 ("Буян-М") "Грайворон" во время торжественной церемонии принятия корабля в состав Черноморского флота в Севастополе
Малый ракетный корабль проекта 21631 (Буян-М) Грайворон во время торжественной церемонии принятия корабля в состав Черноморского флота в Севастополе - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Малый ракетный корабль проекта 21631 ("Буян-М") "Грайворон" во время торжественной церемонии принятия корабля в состав Черноморского флота в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Флот проводит учения в районе молов и бухт Севастополя в субботу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"Ориентировочно до 13.00 в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал Развожаев.
По его словам, в городе все спокойно.
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СевастопольХерсонесМихаил РазвожаевБезопасность
 
 
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