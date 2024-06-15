https://ria.ru/20240615/flot-1953098709.html

Жителей Севастополя предупредили об учениях флота

Жителей Севастополя предупредили об учениях флота - РИА Новости, 15.06.2024

Жителей Севастополя предупредили об учениях флота

Флот проводит учения в районе молов и бухт Севастополя в субботу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T12:33

2024-06-15T12:33

2024-06-15T12:33

севастополь

херсонес

михаил развожаев

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Флот проводит учения в районе молов и бухт Севастополя в субботу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Ориентировочно до 13.00 в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал Развожаев. По его словам, в городе все спокойно.

https://ria.ru/20240119/evpatoriya-1922322117.html

севастополь

херсонес

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Дарья Буймова

севастополь, херсонес, михаил развожаев, безопасность