Жителей Севастополя предупредили об учениях флота
Развожаев: флот проводит учения в районе молов и бухт Севастополя
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМалый ракетный корабль проекта 21631 ("Буян-М") "Грайворон" во время торжественной церемонии принятия корабля в состав Черноморского флота в Севастополе
Малый ракетный корабль проекта 21631 ("Буян-М") "Грайворон" во время торжественной церемонии принятия корабля в состав Черноморского флота в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Флот проводит учения в районе молов и бухт Севастополя в субботу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"Ориентировочно до 13.00 в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал Развожаев.
По его словам, в городе все спокойно.
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