https://ria.ru/20240615/finlyandiya-1953090854.html
Премьер Финляндии вновь возглавил "Национальную коалицию"
Премьер Финляндии вновь возглавил "Национальную коалицию" - РИА Новости, 15.06.2024
Премьер Финляндии вновь возглавил "Национальную коалицию"
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо переизбран на новый срок председателя партии "Национальная коалиция", сообщает в субботу общественный вещатель Yle. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T11:29
2024-06-15T11:29
2024-06-15T11:29
в мире
финляндия
петтери орпо
европарламент
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо переизбран на новый срок председателя партии "Национальная коалиция", сообщает в субботу общественный вещатель Yle. "В субботу съезд Национальной коалиционной партии избрал председателем Петтери Орпо сроком на два года", — говорится в материале. Орпо возглавляет партию с 2016 года, это председательство станет для него пятым по счету, отмечает Yle. В 2023 году "Национальная коалиция" победила на парламентских выборах в Финляндии, в июне этого года коалиционеры заняли лидирующую позицию на выборах в Европарламент.
https://ria.ru/20240219/finlyandiya-1928331189.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, петтери орпо, европарламент
В мире, Финляндия, Петтери Орпо, Европарламент
Премьер Финляндии вновь возглавил "Национальную коалицию"
Премьера Финляндии переизбрали на пост председателя "Национальной коалиции"