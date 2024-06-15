Рейтинг@Mail.ru
Премьер Финляндии вновь возглавил "Национальную коалицию" - РИА Новости, 15.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/finlyandiya-1953090854.html
Премьер Финляндии вновь возглавил "Национальную коалицию"
Премьер Финляндии вновь возглавил "Национальную коалицию" - РИА Новости, 15.06.2024
Премьер Финляндии вновь возглавил "Национальную коалицию"
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо переизбран на новый срок председателя партии "Национальная коалиция", сообщает в субботу общественный вещатель Yle. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T11:29
2024-06-15T11:29
в мире
финляндия
петтери орпо
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928186677_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_2e5d30c372af9acc8f6884ce5c137b63.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо переизбран на новый срок председателя партии "Национальная коалиция", сообщает в субботу общественный вещатель Yle. "В субботу съезд Национальной коалиционной партии избрал председателем Петтери Орпо сроком на два года", — говорится в материале. Орпо возглавляет партию с 2016 года, это председательство станет для него пятым по счету, отмечает Yle. В 2023 году "Национальная коалиция" победила на парламентских выборах в Финляндии, в июне этого года коалиционеры заняли лидирующую позицию на выборах в Европарламент.
https://ria.ru/20240219/finlyandiya-1928331189.html
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928186677_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_d6707029665a087a80b89bba807f3b45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, петтери орпо, европарламент
В мире, Финляндия, Петтери Орпо, Европарламент
Премьер Финляндии вновь возглавил "Национальную коалицию"

Премьера Финляндии переизбрали на пост председателя "Национальной коалиции"

© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Финляндии Петтери Орпо
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо переизбран на новый срок председателя партии "Национальная коалиция", сообщает в субботу общественный вещатель Yle.
"В субботу съезд Национальной коалиционной партии избрал председателем Петтери Орпо сроком на два года", — говорится в материале.
Орпо возглавляет партию с 2016 года, это председательство станет для него пятым по счету, отмечает Yle. В 2023 году "Национальная коалиция" победила на парламентских выборах в Финляндии, в июне этого года коалиционеры заняли лидирующую позицию на выборах в Европарламент.
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
СМИ: финские военные начали массово увольняться
19 февраля, 20:32
 
В миреФинляндияПеттери ОрпоЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала