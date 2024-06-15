https://ria.ru/20240615/finlyandiya-1953090854.html

Премьер Финляндии вновь возглавил "Национальную коалицию"

Премьер Финляндии вновь возглавил "Национальную коалицию" - РИА Новости, 15.06.2024

Премьер Финляндии вновь возглавил "Национальную коалицию"

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо переизбран на новый срок председателя партии "Национальная коалиция", сообщает в субботу общественный вещатель Yle. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T11:29

2024-06-15T11:29

2024-06-15T11:29

в мире

финляндия

петтери орпо

европарламент

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо переизбран на новый срок председателя партии "Национальная коалиция", сообщает в субботу общественный вещатель Yle. "В субботу съезд Национальной коалиционной партии избрал председателем Петтери Орпо сроком на два года", — говорится в материале. Орпо возглавляет партию с 2016 года, это председательство станет для него пятым по счету, отмечает Yle. В 2023 году "Национальная коалиция" победила на парламентских выборах в Финляндии, в июне этого года коалиционеры заняли лидирующую позицию на выборах в Европарламент.

https://ria.ru/20240219/finlyandiya-1928331189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, финляндия, петтери орпо, европарламент