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Замглавы Минпромторга Евтухова освободили от должности статс-секретаря - РИА Новости, 15.06.2024
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19:58 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/evtukhov-1953160305.html
Замглавы Минпромторга Евтухова освободили от должности статс-секретаря
Замглавы Минпромторга Евтухова освободили от должности статс-секретаря - РИА Новости, 15.06.2024
Замглавы Минпромторга Евтухова освободили от должности статс-секретаря
Виктор Евтухов освобожден от должности статс-секретаря, заместителя министра промышленности и торговли РФ из-за перехода на новую должность, соответствующее... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T19:58
2024-06-15T19:58
политика
россия
виктор евтухов
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Виктор Евтухов освобожден от должности статс-секретаря, заместителя министра промышленности и торговли РФ из-за перехода на новую должность, соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на официальном портале опубликования правовых актов. "Освободить Евтухова Виктора Леонидовича от должности статс-секретаря - заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в тексте документа. В среду стадо известно, что президент РФ Владимир Путин образовал в составе своей Администрации управление по вопросам государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, которое возглавил Евтухов.
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политика, россия, виктор евтухов, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Политика, Россия, Виктор Евтухов, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Замглавы Минпромторга Евтухова освободили от должности статс-секретаря

Замглавы Минпромторга Виктора Евтухова освободили от должности статс-секретаря

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк Виктор Евтухов
 Виктор Евтухов - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Виктор Евтухов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Виктор Евтухов освобожден от должности статс-секретаря, заместителя министра промышленности и торговли РФ из-за перехода на новую должность, соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на официальном портале опубликования правовых актов.
«
"Освободить Евтухова Виктора Леонидовича от должности статс-секретаря - заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в тексте документа.
В среду стадо известно, что президент РФ Владимир Путин образовал в составе своей Администрации управление по вопросам государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, которое возглавил Евтухов.
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ПолитикаРоссияВиктор ЕвтуховВладимир ПутинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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