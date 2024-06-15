https://ria.ru/20240615/evtukhov-1953160305.html

Замглавы Минпромторга Евтухова освободили от должности статс-секретаря

Замглавы Минпромторга Евтухова освободили от должности статс-секретаря - РИА Новости, 15.06.2024

Замглавы Минпромторга Евтухова освободили от должности статс-секретаря

Виктор Евтухов освобожден от должности статс-секретаря, заместителя министра промышленности и торговли РФ из-за перехода на новую должность, соответствующее... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T19:58

2024-06-15T19:58

2024-06-15T19:58

политика

россия

виктор евтухов

владимир путин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Виктор Евтухов освобожден от должности статс-секретаря, заместителя министра промышленности и торговли РФ из-за перехода на новую должность, соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на официальном портале опубликования правовых актов. "Освободить Евтухова Виктора Леонидовича от должности статс-секретаря - заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в тексте документа. В среду стадо известно, что президент РФ Владимир Путин образовал в составе своей Администрации управление по вопросам государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, которое возглавил Евтухов.

https://ria.ru/20240615/medvedev-1953132954.html

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политика, россия, виктор евтухов, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)