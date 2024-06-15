https://ria.ru/20240615/erdogan-1953111415.html

Эрдоган надеется, что план США по Газе является искренним

Эрдоган надеется, что план США по Газе является искренним - РИА Новости, 15.06.2024

Эрдоган надеется, что план США по Газе является искренним

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что план США по урегулированию в секторе Газа является искренним, а не инвестицией в президентские... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T14:14

2024-06-15T14:14

2024-06-15T14:14

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сша

израиль

тель-авив

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СТАМБУЛ, 15 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что план США по урегулированию в секторе Газа является искренним, а не инвестицией в президентские выборы в США. "Естественно ожидать от Байдена доказательств, что данный план не инвестиция в выборы, а искренний и реальный шаг для прекращения резни в Палестине. Резолюция СБ ООН это один шаг, но этого недостаточно. Все мы знаем, как много резолюций по Израилю остались на бумаге и игнорируются Тель-Авивом. Так что и для Байдена это тест на искренность", - заявил Эрдоган журналистам по возвращению с саммита G7. По его словам, уже и в США постепенно меняется отношение к действиям Израиля, что выражается в протестах в университетах, а с приближением выборов "атмосфера" изменится и недовольство руководства США "испорченностью" Тель-Авива проявится в полной мере. Страны G7 ранее в очередной раз призвали ХАМАС принять предложение о прекращении огня, а страны, имеющие влияние на движение, этому содействовать. В то же время подчеркивается, что Израиль должен соблюдать свои обязательства по международному праву. Совет безопасности ООН в понедельник принял резолюцию США с изложенным ранее президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа . "За" проголосовали 14 стран. Россия воздержалась. Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе , которое общественности представил президент Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял". Текст также призывает обе стороны полностью исполнять условия данной инициативы без промедления и предусловий. Первый этап, согласно резолюции , включает незамедлительное полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы , освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также обмен арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников, а также вывод израильских войск из Газы . При этом в резолюции подчеркивается, что бессрочное прекращение боевых действий предусмотрено только по соглашению сторон. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало "многолетнего плана восстановления" Газы . Резолюция отвергает любые попытки демографического или территориального изменения в секторе Газа , в том числе любые действия, которые сокращают территорию анклава.

https://ria.ru/20240609/voyna-1951641191.html

https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950501283.html

https://ria.ru/20231215/gaza-1916031436.html

сша

израиль

тель-авив

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, израиль, тель-авив, джо байден, реджеп тайип эрдоган, хамас, оон, g7, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году