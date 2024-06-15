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Эрдоган надеется, что план США по Газе является искренним - РИА Новости, 15.06.2024
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14:14 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/erdogan-1953111415.html
Эрдоган надеется, что план США по Газе является искренним
Эрдоган надеется, что план США по Газе является искренним - РИА Новости, 15.06.2024
Эрдоган надеется, что план США по Газе является искренним
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что план США по урегулированию в секторе Газа является искренним, а не инвестицией в президентские... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T14:14
2024-06-15T14:14
в мире
сша
израиль
тель-авив
джо байден
реджеп тайип эрдоган
хамас
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СТАМБУЛ, 15 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что план США по урегулированию в секторе Газа является искренним, а не инвестицией в президентские выборы в США. "Естественно ожидать от Байдена доказательств, что данный план не инвестиция в выборы, а искренний и реальный шаг для прекращения резни в Палестине. Резолюция СБ ООН это один шаг, но этого недостаточно. Все мы знаем, как много резолюций по Израилю остались на бумаге и игнорируются Тель-Авивом. Так что и для Байдена это тест на искренность", - заявил Эрдоган журналистам по возвращению с саммита G7. По его словам, уже и в США постепенно меняется отношение к действиям Израиля, что выражается в протестах в университетах, а с приближением выборов "атмосфера" изменится и недовольство руководства США "испорченностью" Тель-Авива проявится в полной мере. Страны G7 ранее в очередной раз призвали ХАМАС принять предложение о прекращении огня, а страны, имеющие влияние на движение, этому содействовать. В то же время подчеркивается, что Израиль должен соблюдать свои обязательства по международному праву. Совет безопасности ООН в понедельник принял резолюцию США с изложенным ранее президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа . "За" проголосовали 14 стран. Россия воздержалась. Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе , которое общественности представил президент Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял". Текст также призывает обе стороны полностью исполнять условия данной инициативы без промедления и предусловий. Первый этап, согласно резолюции , включает незамедлительное полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы , освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также обмен арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников, а также вывод израильских войск из Газы . При этом в резолюции подчеркивается, что бессрочное прекращение боевых действий предусмотрено только по соглашению сторон. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало "многолетнего плана восстановления" Газы . Резолюция отвергает любые попытки демографического или территориального изменения в секторе Газа , в том числе любые действия, которые сокращают территорию анклава.
https://ria.ru/20240609/voyna-1951641191.html
https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950501283.html
https://ria.ru/20231215/gaza-1916031436.html
сша
израиль
тель-авив
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в мире, сша, израиль, тель-авив, джо байден, реджеп тайип эрдоган, хамас, оон, g7, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Тель-Авив, Джо Байден, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС, ООН, G7, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эрдоган надеется, что план США по Газе является искренним

Эрдоган надеется, что план Байдена по Газе не "инвестиция" в выборы

© AP Photo / Nedim Enginsoy Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / Nedim Enginsoy
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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СТАМБУЛ, 15 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что план США по урегулированию в секторе Газа является искренним, а не инвестицией в президентские выборы в США.
"Естественно ожидать от Байдена доказательств, что данный план не инвестиция в выборы, а искренний и реальный шаг для прекращения резни в Палестине. Резолюция СБ ООН это один шаг, но этого недостаточно. Все мы знаем, как много резолюций по Израилю остались на бумаге и игнорируются Тель-Авивом. Так что и для Байдена это тест на искренность", - заявил Эрдоган журналистам по возвращению с саммита G7.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
США толкают Киев к войне с Турцией
9 июня, 08:00
По его словам, уже и в США постепенно меняется отношение к действиям Израиля, что выражается в протестах в университетах, а с приближением выборов "атмосфера" изменится и недовольство руководства США "испорченностью" Тель-Авива проявится в полной мере.
Страны G7 ранее в очередной раз призвали ХАМАС принять предложение о прекращении огня, а страны, имеющие влияние на движение, этому содействовать. В то же время подчеркивается, что Израиль должен соблюдать свои обязательства по международному праву.
Совет безопасности ООН в понедельник принял резолюцию США с изложенным ранее президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа . "За" проголосовали 14 стран. Россия воздержалась.
Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе , которое общественности представил президент Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял". Текст также призывает обе стороны полностью исполнять условия данной инициативы без промедления и предусловий.
Изображение сгенерировано ИИ
Турция нанесла удар в спину НАТО и ЕС
5 июня, 08:00
Первый этап, согласно резолюции , включает незамедлительное полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы , освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также обмен арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников, а также вывод израильских войск из Газы . При этом в резолюции подчеркивается, что бессрочное прекращение боевых действий предусмотрено только по соглашению сторон. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало "многолетнего плана восстановления" Газы .
Резолюция отвергает любые попытки демографического или территориального изменения в секторе Газа , в том числе любые действия, которые сокращают территорию анклава.
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Эрдоган призвал США вмешаться в ситуацию в секторе Газа
15 декабря 2023, 14:43
 
В миреСШАИзраильТель-АвивДжо БайденРеджеп Тайип ЭрдоганХАМАСООНG7Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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