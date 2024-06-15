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Нарушенное после атаки БПЛА электроснабжение под Ростовом восстановили - РИА Новости, 15.06.2024
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14:44 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/elektrosnabzhenie-1953115375.html
Нарушенное после атаки БПЛА электроснабжение под Ростовом восстановили
Нарушенное после атаки БПЛА электроснабжение под Ростовом восстановили - РИА Новости, 15.06.2024
Нарушенное после атаки БПЛА электроснабжение под Ростовом восстановили
Электроснабжение в Морозовском районе Ростовской области, нарушенное после атаки БПЛА в пятницу, полностью восстановлено, сообщил губернатор региона Василий... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T14:44
2024-06-15T14:44
происшествия
морозовский район
ростовская область
россия
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июн - РИА Новости. Электроснабжение в Морозовском районе Ростовской области, нарушенное после атаки БПЛА в пятницу, полностью восстановлено, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. По данным Минобороны РФ, российские системы ПВО в ночь на пятницу сбили 87 украинских беспилотников, 70 из них - над Ростовской областью. Как сообщал губернатор региона Василий Голубев, в результате атаки БПЛА в Морозовском районе было нарушено электроснабжение. "В Морозовском районе завершены ремонтные работы на поврежденной трансформаторной подстанции. Электроснабжение жителей, социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и других потребителей полностью восстановлено по нормальной схеме", - написал он. Поступающие единичные заявки оперативно отрабатываются ремонтными бригадами, добавил губернатор.
https://ria.ru/20240615/obstrel-1953096729.html
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морозовский район
ростовская область
россия
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происшествия, морозовский район, ростовская область, россия, василий голубев
Происшествия, Морозовский район, Ростовская область, Россия, Василий Голубев
Нарушенное после атаки БПЛА электроснабжение под Ростовом восстановили

Голубев: электроснабжение в Морозовском районе Ростовской области восстановили

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОбесточенные высоковольтные линии
Обесточенные высоковольтные линии - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июн - РИА Новости. Электроснабжение в Морозовском районе Ростовской области, нарушенное после атаки БПЛА в пятницу, полностью восстановлено, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
По данным Минобороны РФ, российские системы ПВО в ночь на пятницу сбили 87 украинских беспилотников, 70 из них - над Ростовской областью. Как сообщал губернатор региона Василий Голубев, в результате атаки БПЛА в Морозовском районе было нарушено электроснабжение.
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"В Морозовском районе завершены ремонтные работы на поврежденной трансформаторной подстанции. Электроснабжение жителей, социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и других потребителей полностью восстановлено по нормальной схеме", - написал он.
Поступающие единичные заявки оперативно отрабатываются ремонтными бригадами, добавил губернатор.
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ПроисшествияМорозовский районРостовская областьРоссияВасилий Голубев
 
 
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