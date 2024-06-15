https://ria.ru/20240615/elektrosnabzhenie-1953115375.html

Нарушенное после атаки БПЛА электроснабжение под Ростовом восстановили

Нарушенное после атаки БПЛА электроснабжение под Ростовом восстановили - РИА Новости, 15.06.2024

Нарушенное после атаки БПЛА электроснабжение под Ростовом восстановили

Электроснабжение в Морозовском районе Ростовской области, нарушенное после атаки БПЛА в пятницу, полностью восстановлено, сообщил губернатор региона Василий... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T14:44

2024-06-15T14:44

2024-06-15T14:44

происшествия

морозовский район

ростовская область

россия

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июн - РИА Новости. Электроснабжение в Морозовском районе Ростовской области, нарушенное после атаки БПЛА в пятницу, полностью восстановлено, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. По данным Минобороны РФ, российские системы ПВО в ночь на пятницу сбили 87 украинских беспилотников, 70 из них - над Ростовской областью. Как сообщал губернатор региона Василий Голубев, в результате атаки БПЛА в Морозовском районе было нарушено электроснабжение. "В Морозовском районе завершены ремонтные работы на поврежденной трансформаторной подстанции. Электроснабжение жителей, социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и других потребителей полностью восстановлено по нормальной схеме", - написал он. Поступающие единичные заявки оперативно отрабатываются ремонтными бригадами, добавил губернатор.

https://ria.ru/20240615/obstrel-1953096729.html

https://ria.ru/20240614/zhenschina-1953043927.html

морозовский район

ростовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, морозовский район, ростовская область, россия, василий голубев