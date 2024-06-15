https://ria.ru/20240615/ekspert-1953106863.html

Эксперт раскрыл, как страны глобального юга относятся к предложению Путина

Эксперт раскрыл, как страны глобального юга относятся к предложению Путина - РИА Новости, 15.06.2024

Эксперт раскрыл, как страны глобального юга относятся к предложению Путина

Большинство стран глобального юга, вероятно, поддержат предложение президента России Владимира Путина о новых гарантиях коллективной безопасности в Евразии и... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T13:32

2024-06-15T13:32

2024-06-15T13:32

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БУДАПЕШТ, 15 июн - РИА Новости. Большинство стран глобального юга, вероятно, поддержат предложение президента России Владимира Путина о новых гарантиях коллективной безопасности в Евразии и мирном урегулировании на Украине, заявил РИА Новости венгерский политический и военный эксперт Петер Дунаи. "Я думаю, что Россия этим предложением президента Путина подкрепит удаление от западного мира, которое началось не сегодня и не вчера. Думаю, что Запад и Украина отклонят предложение Путина, это уже более-менее факт... Россия, наверное, будет и дальше сосредотачиваться вместо северо-атлантической и европейской безопасности на евразийской, делая акцент на Евразии, а не на Европе... Полагаю, что большинство стран глобального юга предложение поддержит. Может, не в отрытую, но они будут не против, потому что оно в их пользу", - сказал Дунаи. Ранее Путин, выступая на встрече с руководством МИД РФ, заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. Россия заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, добавил Путин. По мнению эксперта, основой нынешней ситуации стало сознание Запада, что он выиграл Холодную войну. "На самом деле, думаю, нет. И это сознание конфликтует с реалиями. Это только отталкивает Россию в направлении Евразии, БРИКС, глобального юга. Этот процесс идет, и я не уверен, что он в пользу Запада", - отметил он. "Для меня важно, что Путин за диалог с ООН о системе неделимой безопасности. Это важно, потому что устав НАТО тесно связан с системой ООН. Это влияет, хотят этого или не хотят, на НАТО", - добавил Дунаи. Эксперт также предположил, что власти Венгрии, которые выступают за мирное урегулирование на Украине, будут действовать очень осторожно, но вряд ли выступят против предложения Путина, потому что "это прежде всего дело Москвы и Киева". В пятницу на встрече с руководством МИД президент РФ заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Предложение было немедленно отвергнуто Владимиром Зеленским. О неприемлемости такого варианта заявили и в США. Киев и его спонсоры демонстративно игнорируют мирные усилия по урегулированию кризиса, отказываются от их обсуждения, заявил позже постпред РФ при ООН Василий Небензя. США и ряд стран Европы хотят продолжить воевать с Россией руками украинцев, этим обусловлена негативная реакция Запада на мирные предложения по урегулированию украинского кризиса, предложенные президентом Путиным, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240610/filippiny-1951853512.html

https://ria.ru/20240614/putin-1952841849.html

https://ria.ru/20240614/bezopasnost-1952912501.html

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