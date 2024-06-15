https://ria.ru/20240615/dtp-1953177823.html

В Чехии мотогонщик врезался в толпу зрителей, пострадали пять человек

В Чехии мотогонщик врезался в толпу зрителей, пострадали пять человек - РИА Новости, 15.06.2024

В Чехии мотогонщик врезался в толпу зрителей, пострадали пять человек

Пять человек пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии после того, как один из гонщиков врезался в толпу зрителей во время соревнований на... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T23:05

2024-06-15T23:05

2024-06-15T23:05

в мире

авто

чехия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747596314_0:242:2835:1837_1920x0_80_0_0_b60b335cd632ba607fc39c83c4c46423.jpg

ПРАГА, 15 июн - РИА Новости. Пять человек пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии после того, как один из гонщиков врезался в толпу зрителей во время соревнований на исторических мотоциклах в городе Йичин на востоке Чехии, сообщила журналистам представитель полиции Ива Кормошова. "Во время традиционных соревнований исторических мотоциклов на призы мэра города Йичина, которые проходят на улицах города, один из гонщиков, судя по всему, не справился с управлением и врезался на мотоцикле в толпу зрителей, пятеро из которых получили ранения разной тяжести. На место происшествия были вызваны четыре бригады медиков и вертолет", - сообщила Кормошова. По словам представителя медиков Люции Ганущовой, двое из пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. Полиция приступила к расследованию причин аварии. Организаторы гонок отказались от комментариев, сославшись на работу ведомства. В традиционных гонках по улицам города Йичина принимают участие владельцы исторических мотоциклов, возраст этой техники от 20 до 90 лет.

https://ria.ru/20240523/pavel-1948018313.html

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, авто, чехия