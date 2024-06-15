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В Чехии мотогонщик врезался в толпу зрителей, пострадали пять человек
В Чехии мотогонщик врезался в толпу зрителей, пострадали пять человек - РИА Новости, 15.06.2024
В Чехии мотогонщик врезался в толпу зрителей, пострадали пять человек
Пять человек пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии после того, как один из гонщиков врезался в толпу зрителей во время соревнований на... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T23:05
2024-06-15T23:05
2024-06-15T23:05
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ПРАГА, 15 июн - РИА Новости. Пять человек пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии после того, как один из гонщиков врезался в толпу зрителей во время соревнований на исторических мотоциклах в городе Йичин на востоке Чехии, сообщила журналистам представитель полиции Ива Кормошова. "Во время традиционных соревнований исторических мотоциклов на призы мэра города Йичина, которые проходят на улицах города, один из гонщиков, судя по всему, не справился с управлением и врезался на мотоцикле в толпу зрителей, пятеро из которых получили ранения разной тяжести. На место происшествия были вызваны четыре бригады медиков и вертолет", - сообщила Кормошова. По словам представителя медиков Люции Ганущовой, двое из пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. Полиция приступила к расследованию причин аварии. Организаторы гонок отказались от комментариев, сославшись на работу ведомства. В традиционных гонках по улицам города Йичина принимают участие владельцы исторических мотоциклов, возраст этой техники от 20 до 90 лет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авто, чехия
В Чехии мотогонщик врезался в толпу зрителей, пострадали пять человек
В Чехии 5 человек пострадали при ДТП на соревнованиях на исторических мотоциклах
ПРАГА, 15 июн - РИА Новости. Пять человек пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии после того, как один из гонщиков врезался в толпу зрителей во время соревнований на исторических мотоциклах в городе Йичин на востоке Чехии, сообщила журналистам представитель полиции Ива Кормошова.
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"Во время традиционных соревнований исторических мотоциклов на призы мэра города Йичина, которые проходят на улицах города, один из гонщиков, судя по всему, не справился с управлением и врезался на мотоцикле в толпу зрителей, пятеро из которых получили ранения разной тяжести. На место происшествия были вызваны четыре бригады медиков и вертолет", - сообщила Кормошова.
По словам представителя медиков Люции Ганущовой, двое из пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Полиция приступила к расследованию причин аварии. Организаторы гонок отказались от комментариев, сославшись на работу ведомства.
В традиционных гонках по улицам города Йичина принимают участие владельцы исторических мотоциклов, возраст этой техники от 20 до 90 лет.