https://ria.ru/20240615/donetsk-1953098008.html

ВСУ обстреляли петровский район Донецка

ВСУ обстреляли петровский район Донецка - РИА Новости, 15.06.2024

ВСУ обстреляли петровский район Донецка

Украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T12:29

2024-06-15T12:29

2024-06-15T12:29

в мире

петровский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e6080e234a3c35d4e33ae0e58d038d48.jpg

ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 11.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240615/istochnik-1953079747.html

https://ria.ru/20240101/obstrel-1919363504.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато