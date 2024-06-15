ВСУ обстреляли петровский район Донецка
ВСУ выпустили четыре снаряда по Петровскому району Донецка
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 11.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.