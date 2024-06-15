Рейтинг@Mail.ru
Ямал восстановил в Волновахском районе ДНР более 200 объектов - РИА Новости, 15.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
09:57 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/donbass-1953081453.html
Ямал восстановил в Волновахском районе ДНР более 200 объектов
Ямал восстановил в Волновахском районе ДНР более 200 объектов - РИА Новости, 15.06.2024
Ямал восстановил в Волновахском районе ДНР более 200 объектов
Ямало-Ненецкий автономный округ за два года восстановил более 200 объектов в подшефном Волновахском районе ДНР, в активной стадии ремонтных работ находятся еще... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T09:57
2024-06-15T09:57
ямало-ненецкий автономный округ
волновахский район
донецкая народная республика
ямал
дмитрий артюхов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887357518_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9332d0ab5469a5fb8ecd82a4f39070dc.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ за два года восстановил более 200 объектов в подшефном Волновахском районе ДНР, в активной стадии ремонтных работ находятся еще порядка 10 объектов, сообщил глава Ямала Дмитрий Артюхов. "Триста объектов у нас в активной стадии, из них более 200 уже закончены. По сути – сотни объектов жилых домов, 19 школ, большой больничный комплекс, оборудованный самой современной техникой. Как говорили врачи – никогда на такой технике не работали. Это современная диагностика, компьютерная томография, УЗИ – то, что позволяет сегодня диагностировать и правильно лечить пациентов", - сказал Артюхов в интервью заместителю генерального директора "Республиканского медиахолдинга" ДНР Наталии Хрусталевой. По его словам, автономный округ за год выполнил трехлетнюю программу восстановления Волновахи. Так, регион восстановил Волновахское профессионально-техническое училище, общежитие, управление социальной защиты населения, станцию переливания крови, городскую больницу, Свято-Духовский храм, Центральный стадион, Молодежный центр и здание МФЦ. Ямал взял шефство над Волновахским районом в июне 2022 года, заключено соответствующее соглашение. Райцентр Волноваха находится недалеко от автодороги, связывающей Донецк с Мариуполем. С 27 февраля по 11 марта 2022 года за город шли бои между союзными войсками ДНР и России, с одной стороны, и украинскими войсками - с другой. В результате город был освобожден, 85% городских строений было разрушено.
https://ria.ru/20231210/deti-1914905544.html
https://ria.ru/20240601/mariupol-1949872968.html
волновахский район
донецкая народная республика
ямал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887357518_337:92:2868:1990_1920x0_80_0_0_40bb5e4729d8d496a313e0024313486e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волновахский район, донецкая народная республика, ямал, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Волновахский район, Донецкая Народная Республика, Ямал, Дмитрий Артюхов

Ямал восстановил в Волновахском районе ДНР более 200 объектов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВосстановительные работы в здании Волновахской школы
Восстановительные работы в здании Волновахской школы - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Восстановительные работы в здании Волновахской школы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ за два года восстановил более 200 объектов в подшефном Волновахском районе ДНР, в активной стадии ремонтных работ находятся еще порядка 10 объектов, сообщил глава Ямала Дмитрий Артюхов.
"Триста объектов у нас в активной стадии, из них более 200 уже закончены. По сути – сотни объектов жилых домов, 19 школ, большой больничный комплекс, оборудованный самой современной техникой. Как говорили врачи – никогда на такой технике не работали. Это современная диагностика, компьютерная томография, УЗИ – то, что позволяет сегодня диагностировать и правильно лечить пациентов", - сказал Артюхов в интервью заместителю генерального директора "Республиканского медиахолдинга" ДНР Наталии Хрусталевой.
Участники программы Ямал-полуостров открытий стали ребята из подшефной Волновахи - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
Более 30 талантливых детей из Волновахского района ДНР прибыли на Ямал
10 декабря 2023, 12:08
По его словам, автономный округ за год выполнил трехлетнюю программу восстановления Волновахи. Так, регион восстановил Волновахское профессионально-техническое училище, общежитие, управление социальной защиты населения, станцию переливания крови, городскую больницу, Свято-Духовский храм, Центральный стадион, Молодежный центр и здание МФЦ.
Ямал взял шефство над Волновахским районом в июне 2022 года, заключено соответствующее соглашение. Райцентр Волноваха находится недалеко от автодороги, связывающей Донецк с Мариуполем. С 27 февраля по 11 марта 2022 года за город шли бои между союзными войсками ДНР и России, с одной стороны, и украинскими войсками - с другой. В результате город был освобожден, 85% городских строений было разрушено.
Отдыхающие в городском саду после реставрации в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Иностранный журналист рассказал, что его поразило в поездке в Мариуполь
1 июня, 13:55
 
Ямало-Ненецкий автономный округВолновахский районДонецкая Народная РеспубликаЯмалДмитрий Артюхов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала