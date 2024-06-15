Ямал восстановил в Волновахском районе ДНР более 200 объектов
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВосстановительные работы в здании Волновахской школы
Восстановительные работы в здании Волновахской школы. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ за два года восстановил более 200 объектов в подшефном Волновахском районе ДНР, в активной стадии ремонтных работ находятся еще порядка 10 объектов, сообщил глава Ямала Дмитрий Артюхов.
"Триста объектов у нас в активной стадии, из них более 200 уже закончены. По сути – сотни объектов жилых домов, 19 школ, большой больничный комплекс, оборудованный самой современной техникой. Как говорили врачи – никогда на такой технике не работали. Это современная диагностика, компьютерная томография, УЗИ – то, что позволяет сегодня диагностировать и правильно лечить пациентов", - сказал Артюхов в интервью заместителю генерального директора "Республиканского медиахолдинга" ДНР Наталии Хрусталевой.
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По его словам, автономный округ за год выполнил трехлетнюю программу восстановления Волновахи. Так, регион восстановил Волновахское профессионально-техническое училище, общежитие, управление социальной защиты населения, станцию переливания крови, городскую больницу, Свято-Духовский храм, Центральный стадион, Молодежный центр и здание МФЦ.
Ямал взял шефство над Волновахским районом в июне 2022 года, заключено соответствующее соглашение. Райцентр Волноваха находится недалеко от автодороги, связывающей Донецк с Мариуполем. С 27 февраля по 11 марта 2022 года за город шли бои между союзными войсками ДНР и России, с одной стороны, и украинскими войсками - с другой. В результате город был освобожден, 85% городских строений было разрушено.