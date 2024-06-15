https://ria.ru/20240615/donbass-1953081453.html

Ямал восстановил в Волновахском районе ДНР более 200 объектов

Ямал восстановил в Волновахском районе ДНР более 200 объектов - РИА Новости, 15.06.2024

Ямал восстановил в Волновахском районе ДНР более 200 объектов

Ямало-Ненецкий автономный округ за два года восстановил более 200 объектов в подшефном Волновахском районе ДНР, в активной стадии ремонтных работ находятся еще... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T09:57

2024-06-15T09:57

2024-06-15T09:57

ямало-ненецкий автономный округ

волновахский район

донецкая народная республика

ямал

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ за два года восстановил более 200 объектов в подшефном Волновахском районе ДНР, в активной стадии ремонтных работ находятся еще порядка 10 объектов, сообщил глава Ямала Дмитрий Артюхов. "Триста объектов у нас в активной стадии, из них более 200 уже закончены. По сути – сотни объектов жилых домов, 19 школ, большой больничный комплекс, оборудованный самой современной техникой. Как говорили врачи – никогда на такой технике не работали. Это современная диагностика, компьютерная томография, УЗИ – то, что позволяет сегодня диагностировать и правильно лечить пациентов", - сказал Артюхов в интервью заместителю генерального директора "Республиканского медиахолдинга" ДНР Наталии Хрусталевой. По его словам, автономный округ за год выполнил трехлетнюю программу восстановления Волновахи. Так, регион восстановил Волновахское профессионально-техническое училище, общежитие, управление социальной защиты населения, станцию переливания крови, городскую больницу, Свято-Духовский храм, Центральный стадион, Молодежный центр и здание МФЦ. Ямал взял шефство над Волновахским районом в июне 2022 года, заключено соответствующее соглашение. Райцентр Волноваха находится недалеко от автодороги, связывающей Донецк с Мариуполем. С 27 февраля по 11 марта 2022 года за город шли бои между союзными войсками ДНР и России, с одной стороны, и украинскими войсками - с другой. В результате город был освобожден, 85% городских строений было разрушено.

https://ria.ru/20231210/deti-1914905544.html

https://ria.ru/20240601/mariupol-1949872968.html

волновахский район

донецкая народная республика

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

волновахский район, донецкая народная республика, ямал, дмитрий артюхов