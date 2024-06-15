https://ria.ru/20240615/diskreditatsiya-1953139788.html

СМИ: ВС США вели кампанию по дискредитации китайской вакцины от COVID-19

СМИ: ВС США вели кампанию по дискредитации китайской вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 15.06.2024

СМИ: ВС США вели кампанию по дискредитации китайской вакцины от COVID-19

Пентагон на страницах социальных сетей вел кампанию по дискредитации китайской вакцины от коронавируса, свидетельствует расследование агентства Рейтер. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T13:00

2024-06-15T13:00

2024-06-15T18:20

в мире

китай

юго-восточная азия

центральная азия

дональд трамп

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869376961_0:192:2959:1856_1920x0_80_0_0_2b41956c66551c68c324762ca63694da.jpg

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Пентагон на страницах социальных сетей вел кампанию по дискредитации китайской вакцины от коронавируса, свидетельствует расследование агентства Рейтер. "Кампания американских военных по продвижению антипрививочных настроений началась весной 2020 года и до их окончания в середине 2021 года расширилась за пределы Юго-Восточной Азии", — уточнили в публикации Рейтер.Авторы расследования отметили, что пропагандистские материалы, целью которых было "посеять страх о китайской вакцине", публиковались в фейковых аккаунтах на различных платформах и затрагивали регионы Юго-Восточной и Центральной Азии, а также Ближнего Востока. Особый размах операция, по данным издания, имела на Филиппинах, где контролируемые американскими военными фейковые аккаунты в соцсетях запугивали опасностью не только китайской вакцины Sinovac, но и любой помощью со стороны КНР. При этом инициированная Пентагоном кампания велась вопреки возражениям карьерных американских дипломатов в регионе и имела целью "навредить Китаю". "Мы не рассматривали это с точки зрения угрозы ситуации в сфере общественного здравоохранения, мы искали пути для того, как смешать Китай с грязью", — цитирует агентство высокопоставленного военного, принимавшего участие в реализации этой задачи. Кампания началась при президентстве Дональда Трампа и, как свидетельствует расследование издания, продолжалась и после смены администраций. Несмотря на то что соцсети сами проинформировали администрацию Джо Байдена об участии Пентагона "в дезинформации о COVID", Белый дом не запрещал эти действия вплоть до весны 2021 года.Представители предыдущего и действующего президентов не ответили на запрос авторов расследования, но Пентагон косвенно подтвердил проведение описанной кампании, пишет Рейтер. "Высокопоставленный представитель Министерства обороны признал, что американские военные вовлечены в секретную пропаганду по принижению китайской вакцины в развивающихся странах, но отказался предоставить подробности", — отметило издание. В Пентагоне между тем указали, что "кампанию по дезинформации, ложно обвиняя Соединенные Штаты в распространении COVID-19, первым начал Китай".

https://ria.ru/20240611/koronavirus-1952090454.html

https://ria.ru/20221114/lavrov-1831385557.html

https://ria.ru/20240528/vaccine-1948667584.html

китай

юго-восточная азия

центральная азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, юго-восточная азия, центральная азия, дональд трамп, министерство обороны сша