СМИ: ВС США вели кампанию по дискредитации китайской вакцины от COVID-19
Reuters: ВС США пытались дискредитировать китайскую вакцину от COVID-19
Медицинский работник. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Пентагон на страницах социальных сетей вел кампанию по дискредитации китайской вакцины от коронавируса, свидетельствует расследование агентства Рейтер.
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"Кампания американских военных по продвижению антипрививочных настроений началась весной 2020 года и до их окончания в середине 2021 года расширилась за пределы Юго-Восточной Азии", — уточнили в публикации Рейтер.
Авторы расследования отметили, что пропагандистские материалы, целью которых было "посеять страх о китайской вакцине", публиковались в фейковых аккаунтах на различных платформах и затрагивали регионы Юго-Восточной и Центральной Азии, а также Ближнего Востока. Особый размах операция, по данным издания, имела на Филиппинах, где контролируемые американскими военными фейковые аккаунты в соцсетях запугивали опасностью не только китайской вакцины Sinovac, но и любой помощью со стороны КНР.
При этом инициированная Пентагоном кампания велась вопреки возражениям карьерных американских дипломатов в регионе и имела целью "навредить Китаю".
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"Мы не рассматривали это с точки зрения угрозы ситуации в сфере общественного здравоохранения, мы искали пути для того, как смешать Китай с грязью", — цитирует агентство высокопоставленного военного, принимавшего участие в реализации этой задачи.
Кампания началась при президентстве Дональда Трампа и, как свидетельствует расследование издания, продолжалась и после смены администраций. Несмотря на то что соцсети сами проинформировали администрацию Джо Байдена об участии Пентагона "в дезинформации о COVID", Белый дом не запрещал эти действия вплоть до весны 2021 года.
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Представители предыдущего и действующего президентов не ответили на запрос авторов расследования, но Пентагон косвенно подтвердил проведение описанной кампании, пишет Рейтер.
"Высокопоставленный представитель Министерства обороны признал, что американские военные вовлечены в секретную пропаганду по принижению китайской вакцины в развивающихся странах, но отказался предоставить подробности", — отметило издание.
В Пентагоне между тем указали, что "кампанию по дезинформации, ложно обвиняя Соединенные Штаты в распространении COVID-19, первым начал Китай".