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СМИ: ВС США вели кампанию по дискредитации китайской вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 15.06.2024
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13:00 15.06.2024 (обновлено: 18:20 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/diskreditatsiya-1953139788.html
СМИ: ВС США вели кампанию по дискредитации китайской вакцины от COVID-19
СМИ: ВС США вели кампанию по дискредитации китайской вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 15.06.2024
СМИ: ВС США вели кампанию по дискредитации китайской вакцины от COVID-19
Пентагон на страницах социальных сетей вел кампанию по дискредитации китайской вакцины от коронавируса, свидетельствует расследование агентства Рейтер. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T13:00
2024-06-15T18:20
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ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Пентагон на страницах социальных сетей вел кампанию по дискредитации китайской вакцины от коронавируса, свидетельствует расследование агентства Рейтер. &quot;Кампания американских военных по продвижению антипрививочных настроений началась весной 2020 года и до их окончания в середине 2021 года расширилась за пределы Юго-Восточной Азии&quot;, — уточнили в публикации Рейтер.Авторы расследования отметили, что пропагандистские материалы, целью которых было "посеять страх о китайской вакцине", публиковались в фейковых аккаунтах на различных платформах и затрагивали регионы Юго-Восточной и Центральной Азии, а также Ближнего Востока. Особый размах операция, по данным издания, имела на Филиппинах, где контролируемые американскими военными фейковые аккаунты в соцсетях запугивали опасностью не только китайской вакцины Sinovac, но и любой помощью со стороны КНР. При этом инициированная Пентагоном кампания велась вопреки возражениям карьерных американских дипломатов в регионе и имела целью "навредить Китаю". "Мы не рассматривали это с точки зрения угрозы ситуации в сфере общественного здравоохранения, мы искали пути для того, как смешать Китай с грязью", — цитирует агентство высокопоставленного военного, принимавшего участие в реализации этой задачи. Кампания началась при президентстве Дональда Трампа и, как свидетельствует расследование издания, продолжалась и после смены администраций. Несмотря на то что соцсети сами проинформировали администрацию Джо Байдена об участии Пентагона "в дезинформации о COVID", Белый дом не запрещал эти действия вплоть до весны 2021 года.Представители предыдущего и действующего президентов не ответили на запрос авторов расследования, но Пентагон косвенно подтвердил проведение описанной кампании, пишет Рейтер. "Высокопоставленный представитель Министерства обороны признал, что американские военные вовлечены в секретную пропаганду по принижению китайской вакцины в развивающихся странах, но отказался предоставить подробности", — отметило издание. В Пентагоне между тем указали, что "кампанию по дезинформации, ложно обвиняя Соединенные Штаты в распространении COVID-19, первым начал Китай".
https://ria.ru/20240611/koronavirus-1952090454.html
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в мире, китай, юго-восточная азия, центральная азия, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, Китай, Юго-Восточная Азия, Центральная Азия, Дональд Трамп, Министерство обороны США
СМИ: ВС США вели кампанию по дискредитации китайской вакцины от COVID-19

Reuters: ВС США пытались дискредитировать китайскую вакцину от COVID-19

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский работник. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Пентагон на страницах социальных сетей вел кампанию по дискредитации китайской вакцины от коронавируса, свидетельствует расследование агентства Рейтер.
«

"Кампания американских военных по продвижению антипрививочных настроений началась весной 2020 года и до их окончания в середине 2021 года расширилась за пределы Юго-Восточной Азии", — уточнили в публикации Рейтер.

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Авторы расследования отметили, что пропагандистские материалы, целью которых было "посеять страх о китайской вакцине", публиковались в фейковых аккаунтах на различных платформах и затрагивали регионы Юго-Восточной и Центральной Азии, а также Ближнего Востока. Особый размах операция, по данным издания, имела на Филиппинах, где контролируемые американскими военными фейковые аккаунты в соцсетях запугивали опасностью не только китайской вакцины Sinovac, но и любой помощью со стороны КНР.
При этом инициированная Пентагоном кампания велась вопреки возражениям карьерных американских дипломатов в регионе и имела целью "навредить Китаю".
«
"Мы не рассматривали это с точки зрения угрозы ситуации в сфере общественного здравоохранения, мы искали пути для того, как смешать Китай с грязью", — цитирует агентство высокопоставленного военного, принимавшего участие в реализации этой задачи.
Кампания началась при президентстве Дональда Трампа и, как свидетельствует расследование издания, продолжалась и после смены администраций. Несмотря на то что соцсети сами проинформировали администрацию Джо Байдена об участии Пентагона "в дезинформации о COVID", Белый дом не запрещал эти действия вплоть до весны 2021 года.
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Представители предыдущего и действующего президентов не ответили на запрос авторов расследования, но Пентагон косвенно подтвердил проведение описанной кампании, пишет Рейтер.
"Высокопоставленный представитель Министерства обороны признал, что американские военные вовлечены в секретную пропаганду по принижению китайской вакцины в развивающихся странах, но отказался предоставить подробности", — отметило издание.
В Пентагоне между тем указали, что "кампанию по дезинформации, ложно обвиняя Соединенные Штаты в распространении COVID-19, первым начал Китай".
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