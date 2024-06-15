https://ria.ru/20240615/bespilotnik-1953156631.html
Над Белгородской областью уничтожили украинский дрон
Над Белгородской областью уничтожили украинский дрон - РИА Новости, 15.06.2024
Над Белгородской областью уничтожили украинский дрон
Российские средства ПВО около 18:00 мск уничтожили ещё один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T19:26
2024-06-15T19:26
2024-06-15T19:32
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО около 18:00 мск уничтожили ещё один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."15 июня около 18.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина
Над Белгородской областью уничтожили украинский дрон
Минобороны: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ на Белгородской областью