https://ria.ru/20240615/berbok-1953087695.html
СМИ узнали о споре между Бербок и Шольцем из-за России
СМИ узнали о споре между Бербок и Шольцем из-за России - РИА Новости, 15.06.2024
СМИ узнали о споре между Бербок и Шольцем из-за России
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок недовольна отказом Германии принять новый пакет санкций против России в то время, как ее министерство активно работает над... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T10:58
2024-06-15T10:58
2024-06-15T15:18
германия
россия
москва
анналена бербок
олаф шольц
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок недовольна отказом Германии принять новый пакет санкций против России в то время, как ее министерство активно работает над ужесточением ограничений в отношении Москвы, что приводит к недопониманию с канцлером Олафом Шольцем, сообщает ZDF."Можно заметить: Министерство иностранных дел работает над этим (новым пакетом санкций. — Прим. ред.), говорит Бербок. Не канцелярия. Не все федеральное правительство. Бербок так не говорит. Причиной являются разногласия с канцлером Олафом Шольцем", — подчеркнули в издании.Отмечается, что Бербок считает сложившуюся ситуацию неправильной, проблематичной и вредящей имиджу. Она надеется, что новые санкции будут приняты как можно скорее, говорится в публикации.В субботу агентство Reuters сообщило, что страны Евросоюза в пятницу не смогли согласовать 14-й пакет санкций против России из-за несогласия Германии по вопросу ответственности дочерних филиалов европейских компаний за нарушение санкционного режима. По словам источников, Германия выразила скепсис из-за того, как положение об ответственности дочерних компаний и партнеров в третьих странах скажется на ее промышленности.
https://ria.ru/20240614/svo-1952926425.html
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германия, россия, москва, анналена бербок, олаф шольц, санкции в отношении россии
Германия, Россия, Москва, Анналена Бербок, Олаф Шольц, Санкции в отношении России
СМИ узнали о споре между Бербок и Шольцем из-за России
ZDF: между Бербок и Шольцем возникли разногласия из-за санкций против России