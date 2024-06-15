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Байден хочет легализовать сотни тысяч незаконных мигрантов в США, пишут СМИ
Байден хочет легализовать сотни тысяч незаконных мигрантов в США, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2024
Байден хочет легализовать сотни тысяч незаконных мигрантов в США, пишут СМИ
Администрация президента США Джо Байдена планирует объявить о предоставлении законного статуса сотням тысяч нелегальных мигрантов, сообщает телеканал CBS News... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T03:07
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена планирует объявить о предоставлении законного статуса сотням тысяч нелегальных мигрантов, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники. "Администрация Байдена планирует объявить об одной из крупнейших программ помощи иммигрантам в новейшей истории, разрабатывая политику, которая предоставит законный статус сотням тысяч иммигрантов, живущих в стране без надлежащих документов", - говорится в публикации. По данным собеседников телеканала, под эту программу попадут иностранцы, которые проживают в США не менее 10 лет, состоят в браке с американскими гражданами, не имея законного статуса в стране, были привезены в детском возрасте и выросли на территории Штатов. Нелегалы смогут получить визы для высококвалифицированных работников, постоянные виды на жительство и гражданство США, несмотря на то, что в настоящее время американское законодательство запрещает их выдачу без предварительного выезда за пределы страны. Объявить о новых мерах по легализации незаконных мигрантов администрация Байдена планирует 18 июня, хотя работа над ними до сих пор продолжается. Согласно правительственным данным, на которые ссылается телеканал, в США проживают около 11 миллионов незаконных иммигратов, из которых порядка 1,1 миллиона состоят в браке с американцами.
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сша, джо байден, в мире
Байден хочет легализовать сотни тысяч незаконных мигрантов в США, пишут СМИ
CBS: Байден хочет легализовать сотни тысяч незаконных мигрантов, живущих в США
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости.
Администрация президента США Джо Байдена планирует объявить о предоставлении законного статуса сотням тысяч нелегальных мигрантов, сообщает телеканал CBS News
со ссылкой на источники.
«
"Администрация Байдена планирует объявить об одной из крупнейших программ помощи иммигрантам в новейшей истории, разрабатывая политику, которая предоставит законный статус сотням тысяч иммигрантов, живущих в стране без надлежащих документов", - говорится в публикации.
По данным собеседников телеканала, под эту программу попадут иностранцы, которые проживают в США не менее 10 лет, состоят в браке с американскими гражданами, не имея законного статуса в стране, были привезены в детском возрасте и выросли на территории Штатов.
Нелегалы смогут получить визы для высококвалифицированных работников, постоянные виды на жительство и гражданство США, несмотря на то, что в настоящее время американское законодательство запрещает их выдачу без предварительного выезда за пределы страны.
Объявить о новых мерах по легализации незаконных мигрантов администрация Байдена планирует 18 июня, хотя работа над ними до сих пор продолжается.
Согласно правительственным данным, на которые ссылается телеканал, в США проживают около 11 миллионов незаконных иммигратов, из которых порядка 1,1 миллиона состоят в браке с американцами.