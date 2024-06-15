https://ria.ru/20240615/azu-1953150383.html

В Пермском крае поставили рекорд по приготовлению азу

В Пермском крае поставили рекорд по приготовлению азу - РИА Новости, 15.06.2024

В Пермском крае поставили рекорд по приготовлению азу

Рекорд России и мира по приготовлению самого большого азу по-татарски поставили на Сабантуе в пермской Барде, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T18:50

2024-06-15T18:50

2024-06-15T18:53

общество

россия

кировская область

дмитрий махонин

мотовилихинские заводы

пермь

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ПЕРМЬ, 15 июн - РИА Новости. Рекорд России и мира по приготовлению самого большого азу по-татарски поставили на Сабантуе в пермской Барде, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. "Сегодня на Сабантуе в Барде поставили рекорд России и мира по приготовлению самого большого азу по-татарски. Повара тщательно выбирали продукты — все от наших местных производителей. Не спали ночью, но справились с вызовом и побили рекорд", - написал Махонин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что блюдо готовили на пермской "царь-сковороде" (отлили на "Мотовилихинских заводах"). Им можно накормить 3,6 тысячи человек. Сегодня в пермском селе Барда проходит XIV Всероссийский сельский Сабантуй, на который приехали делегации из 50 регионов России, в том числе из Татарстана и Кировской области. В рамках мероприятия запланированы скачки, борьба корэш, выходы в народных костюмах и другое.

https://ria.ru/20240305/draniki-1931263114.html

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общество, россия, кировская область, дмитрий махонин, мотовилихинские заводы, пермь