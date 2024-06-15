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В Пермском крае поставили рекорд по приготовлению азу - РИА Новости, 15.06.2024
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18:50 15.06.2024 (обновлено: 18:53 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/azu-1953150383.html
В Пермском крае поставили рекорд по приготовлению азу
В Пермском крае поставили рекорд по приготовлению азу - РИА Новости, 15.06.2024
В Пермском крае поставили рекорд по приготовлению азу
Рекорд России и мира по приготовлению самого большого азу по-татарски поставили на Сабантуе в пермской Барде, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T18:50
2024-06-15T18:53
общество
россия
кировская область
дмитрий махонин
мотовилихинские заводы
пермь
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ПЕРМЬ, 15 июн - РИА Новости. Рекорд России и мира по приготовлению самого большого азу по-татарски поставили на Сабантуе в пермской Барде, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. "Сегодня на Сабантуе в Барде поставили рекорд России и мира по приготовлению самого большого азу по-татарски. Повара тщательно выбирали продукты — все от наших местных производителей. Не спали ночью, но справились с вызовом и побили рекорд", - написал Махонин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что блюдо готовили на пермской "царь-сковороде" (отлили на "Мотовилихинских заводах"). Им можно накормить 3,6 тысячи человек. Сегодня в пермском селе Барда проходит XIV Всероссийский сельский Сабантуй, на который приехали делегации из 50 регионов России, в том числе из Татарстана и Кировской области. В рамках мероприятия запланированы скачки, борьба корэш, выходы в народных костюмах и другое.
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россия
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общество, россия, кировская область, дмитрий махонин, мотовилихинские заводы, пермь
Общество, Россия, Кировская область, Дмитрий Махонин, Мотовилихинские заводы, Пермь
В Пермском крае поставили рекорд по приготовлению азу

В пермской Барде установили рекорд по приготовлению азу по-татарски

© Фото : пресс-служба губернатора Пермского краяПриготовление самого большого азу по-татарски на Сабантуе в Барде
Приготовление самого большого азу по-татарски на Сабантуе в Барде - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Пермского края
Приготовление самого большого азу по-татарски на Сабантуе в Барде
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 15 июн - РИА Новости. Рекорд России и мира по приготовлению самого большого азу по-татарски поставили на Сабантуе в пермской Барде, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
«
"Сегодня на Сабантуе в Барде поставили рекорд России и мира по приготовлению самого большого азу по-татарски. Повара тщательно выбирали продукты — все от наших местных производителей. Не спали ночью, но справились с вызовом и побили рекорд", - написал Махонин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что блюдо готовили на пермской "царь-сковороде" (отлили на "Мотовилихинских заводах"). Им можно накормить 3,6 тысячи человек.
Сегодня в пермском селе Барда проходит XIV Всероссийский сельский Сабантуй, на который приехали делегации из 50 регионов России, в том числе из Татарстана и Кировской области. В рамках мероприятия запланированы скачки, борьба корэш, выходы в народных костюмах и другое.
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ОбществоРоссияКировская областьДмитрий МахонинМотовилихинские заводыПермь
 
 
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