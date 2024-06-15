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Артиллерия уничтожила в Запорожской области гаубицу М777 - РИА Новости, 15.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 15.06.2024 (обновлено: 05:58 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/artilleriya-1953061973.html
Артиллерия уничтожила в Запорожской области гаубицу М777
Артиллерия уничтожила в Запорожской области гаубицу М777 - РИА Новости, 15.06.2024
Артиллерия уничтожила в Запорожской области гаубицу М777
Расчет пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил американскую гаубицу М777 ВСУ в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T05:02
2024-06-15T05:58
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ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Расчет пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил американскую гаубицу М777 ВСУ в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет пушки "Гиацинт-Б" 292 самоходного артиллерийского полка группировки войск "Днепр" уничтожил американскую гаубицу М777 ВСУ в Запорожской области", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что артиллеристы взаимодействуют с расчетами комплексов БПЛА, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня артиллерийских орудий. "Недавно мы с расчетом открыли огонь и с четвертого снаряда поразили американскую гаубицу М777. В последнее время очень часто приходится работать", - процитировали в МО РФ старшего наводчика с позывным "Моздок".
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в мире, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Артиллерия уничтожила в Запорожской области гаубицу М777

Расчет "Гиацинта-Б" поразил в Запорожской области американскую гаубицу М777 ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Южной группировки войск ведут стрельбу из артиллерийского орудия "Гиацинт-Б" в зоне проведения специальной военной операции.
Военнослужащие Южной группировки войск ведут стрельбу из артиллерийского орудия Гиацинт-Б в зоне проведения специальной военной операции. - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие Южной группировки войск ведут стрельбу из артиллерийского орудия "Гиацинт-Б" в зоне проведения специальной военной операции.. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Расчет пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил американскую гаубицу М777 ВСУ в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Расчет пушки "Гиацинт-Б" 292 самоходного артиллерийского полка группировки войск "Днепр" уничтожил американскую гаубицу М777 ВСУ в Запорожской области", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что артиллеристы взаимодействуют с расчетами комплексов БПЛА, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня артиллерийских орудий.
"Недавно мы с расчетом открыли огонь и с четвертого снаряда поразили американскую гаубицу М777. В последнее время очень часто приходится работать", - процитировали в МО РФ старшего наводчика с позывным "Моздок".
Уничтожение гаубицы М777 американского производства - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Минобороны показало видео уничтожения "Ланцетом" американской гаубицы M777
13 сентября 2023, 17:50
 
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