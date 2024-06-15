https://ria.ru/20240615/artilleriya-1953061973.html

Артиллерия уничтожила в Запорожской области гаубицу М777

Артиллерия уничтожила в Запорожской области гаубицу М777 - РИА Новости, 15.06.2024

Артиллерия уничтожила в Запорожской области гаубицу М777

Расчет пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил американскую гаубицу М777 ВСУ в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T05:02

2024-06-15T05:02

2024-06-15T05:58

специальная военная операция на украине

в мире

россия

запорожская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942698503_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_4e1c66c45f717d92ab31bb0e11f4c5cd.jpg

ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Расчет пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил американскую гаубицу М777 ВСУ в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет пушки "Гиацинт-Б" 292 самоходного артиллерийского полка группировки войск "Днепр" уничтожил американскую гаубицу М777 ВСУ в Запорожской области", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что артиллеристы взаимодействуют с расчетами комплексов БПЛА, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня артиллерийских орудий. "Недавно мы с расчетом открыли огонь и с четвертого снаряда поразили американскую гаубицу М777. В последнее время очень часто приходится работать", - процитировали в МО РФ старшего наводчика с позывным "Моздок".

https://ria.ru/20230913/mo-1896175704.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, запорожская область, вооруженные силы украины