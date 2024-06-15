Артиллерия уничтожила в Запорожской области гаубицу М777
Расчет "Гиацинта-Б" поразил в Запорожской области американскую гаубицу М777 ВСУ
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Южной группировки войск ведут стрельбу из артиллерийского орудия "Гиацинт-Б" в зоне проведения специальной военной операции.
Военнослужащие Южной группировки войск ведут стрельбу из артиллерийского орудия "Гиацинт-Б" в зоне проведения специальной военной операции.. Архивное фото
ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Расчет пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил американскую гаубицу М777 ВСУ в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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"Расчет пушки "Гиацинт-Б" 292 самоходного артиллерийского полка группировки войск "Днепр" уничтожил американскую гаубицу М777 ВСУ в Запорожской области", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что артиллеристы взаимодействуют с расчетами комплексов БПЛА, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня артиллерийских орудий.
"Недавно мы с расчетом открыли огонь и с четвертого снаряда поразили американскую гаубицу М777. В последнее время очень часто приходится работать", - процитировали в МО РФ старшего наводчика с позывным "Моздок".
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13 сентября 2023, 17:50