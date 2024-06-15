Рейтинг@Mail.ru
В Анапе запретили купание из-за прохождения грозового фронта - РИА Новости, 15.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/anapa-1953099409.html
В Анапе запретили купание из-за прохождения грозового фронта
В Анапе запретили купание из-за прохождения грозового фронта - РИА Новости, 15.06.2024
В Анапе запретили купание из-за прохождения грозового фронта
Купание на пляжах Анапы запрещено из-за прохождения грозового фронта, сообщили в субботу в мэрии города. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T12:41
2024-06-15T12:41
анапа
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951759871_0:273:3156:2048_1920x0_80_0_0_dd23b06f396ca828509a984be7a04238.jpg
КРАСНОДАР, 15 июн – РИА Новости. Купание на пляжах Анапы запрещено из-за прохождения грозового фронта, сообщили в субботу в мэрии города. "Внимание! В связи с прохождением грозового фронта сегодня купание на всех пляжах Анапы запрещено", - говорится в сообщении. В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение по непогоде до 16 июня. Синоптики прогнозируют в этот период ливни, град, грозы и шквалистый ветер. А также, по данным краевого ГУ МЧС, имеется опасность формирования смерчей над морем на участке от Анапы до Магри.
https://ria.ru/20240522/anata-1947646780.html
анапа
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951759871_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d6c781735003a64bfae274b82674d3b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анапа, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Анапа, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Анапе запретили купание из-за прохождения грозового фронта

На пляжах Анапы запретили купание из-за прохождения грозового фронта

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкГроза
Гроза - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
Гроза. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 15 июн – РИА Новости. Купание на пляжах Анапы запрещено из-за прохождения грозового фронта, сообщили в субботу в мэрии города.
«
"Внимание! В связи с прохождением грозового фронта сегодня купание на всех пляжах Анапы запрещено", - говорится в сообщении.
В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение по непогоде до 16 июня. Синоптики прогнозируют в этот период ливни, град, грозы и шквалистый ветер. А также, по данным краевого ГУ МЧС, имеется опасность формирования смерчей над морем на участке от Анапы до Магри.
Медузы у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
У берегов Анапы заметили сотни незваных гостей
22 мая, 13:44
 
АнапаКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала