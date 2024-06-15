https://ria.ru/20240615/anapa-1953099409.html
В Анапе запретили купание из-за прохождения грозового фронта
В Анапе запретили купание из-за прохождения грозового фронта - РИА Новости, 15.06.2024
В Анапе запретили купание из-за прохождения грозового фронта
Купание на пляжах Анапы запрещено из-за прохождения грозового фронта, сообщили в субботу в мэрии города. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T12:41
2024-06-15T12:41
2024-06-15T12:41
анапа
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 15 июн – РИА Новости. Купание на пляжах Анапы запрещено из-за прохождения грозового фронта, сообщили в субботу в мэрии города. "Внимание! В связи с прохождением грозового фронта сегодня купание на всех пляжах Анапы запрещено", - говорится в сообщении. В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение по непогоде до 16 июня. Синоптики прогнозируют в этот период ливни, град, грозы и шквалистый ветер. А также, по данным краевого ГУ МЧС, имеется опасность формирования смерчей над морем на участке от Анапы до Магри.
https://ria.ru/20240522/anata-1947646780.html
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анапа, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Анапа, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Анапе запретили купание из-за прохождения грозового фронта
На пляжах Анапы запретили купание из-за прохождения грозового фронта