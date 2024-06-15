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Полиция оценила число участников акции против "Нацобъединения" в Париже

Полиция оценила число участников акции против "Нацобъединения" в Париже - РИА Новости, 15.06.2024

Полиция оценила число участников акции против "Нацобъединения" в Париже

На акцию против правой партии "Национальное объединение" в Париже вышли 75 тысяч человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные полиции. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T21:14

2024-06-15T21:14

2024-06-15T21:14

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. На акцию против правой партии "Национальное объединение" в Париже вышли 75 тысяч человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные полиции. "Всего 75 тысяч человек вышли на манифестацию в субботу в Париже", - пишет агентство. Отмечается, что пока правоохранители задержали четырех человек. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в Париже на акции против правой партии "Национальное объединение", которой опросы прочат победу на внеочередных парламентских выборах во Франции, начались беспорядки, полиция применила слезоточивый газ. Накануне французские СМИ сообщали, что до 350 тысяч человек могут принять участие в манифестациях по всей стране, в Париже ожидалось от 50 до 100 тысяч демонстрантов. В общей сложности во Франции пройдут порядка 150 акций. Отмечалось, что на них возможны провокации, а также разгромы магазинов и банков. Более 20 тысяч правоохранителей будут задействованы во Франции для обеспечения правопорядка в связи с ожидающимися по всей стране крупными протестами против правой партии "Национальное объединение" (RN) в преддверии внеочередных парламентских выборов. В прошлое воскресенье партия "Национальное объединение" одержала победу на выборах в Европарламент, вдвое обогнав президентскую коалицию и набрав почти 32% голосов. После этого президент Франции Эммануэль Макрон распустил парламент, объявив о проведении внеочередных парламентских выборов 30 июня и 7 июля.

https://ria.ru/20240615/vybory-1953140314.html

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Беспорядки в Париже на акции против правой партии "Национальное объединение" На акции против правой партии "Национальное объединение" в Париже начались беспорядки, применен слезоточивый газ. 2024-06-15T21:14 true PT1M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, париж, эммануэль макрон, европарламент, выборы в европарламент — 2024