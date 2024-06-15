https://ria.ru/20240615/aktivy-1953136599.html

В Италии рассказали, с чем будет связана разморозка российских активов

В Италии рассказали, с чем будет связана разморозка российских активов - РИА Новости, 15.06.2024

В Италии рассказали, с чем будет связана разморозка российских активов

Разморозка заблокированных в западных юрисдикциях российских активов будет связана с началом мирного процесса по Украине, но будущие переговоры будут касаться и РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T17:09

2024-06-15T17:09

2024-06-15T17:09

в мире

россия

украина

италия

джорджа мелони

владимир путин

сергей лавров

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569433065_0:122:3210:1928_1920x0_80_0_0_e48948cbcd47577f92bdc8e15d1f589a.jpg

БАРИ, 15 июн - РИА Новости. Разморозка заблокированных в западных юрисдикциях российских активов будет связана с началом мирного процесса по Украине, но будущие переговоры будут касаться и оплаты восстановления Украины, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. "Понятно, что поскольку активы были заморожены из-за санкций и поскольку санкции фактически связаны с агрессией в отношении Украины, то возможность разморозки будет только в случае мирного процесса. Но я предполагаю, что в этом мирном процессе также будет обсуждаться вопрос о том, кто должен платить за восстановление Украины", - заявила она на пресс-конференции по завершении встречи "Большой семерки" в области Апулия. В финальном заявлении саммита G7 "Семерка" потребовала от России выплатить 486 миллиардов долларов за ущерб, якобы нанесенный Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20240613/kredit-1952721586.html

https://ria.ru/20240615/initsiativa-1953131951.html

россия

украина

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, италия, джорджа мелони, владимир путин, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии