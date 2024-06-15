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В Италии рассказали, с чем будет связана разморозка российских активов - РИА Новости, 15.06.2024
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17:09 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/aktivy-1953136599.html
В Италии рассказали, с чем будет связана разморозка российских активов
В Италии рассказали, с чем будет связана разморозка российских активов - РИА Новости, 15.06.2024
В Италии рассказали, с чем будет связана разморозка российских активов
Разморозка заблокированных в западных юрисдикциях российских активов будет связана с началом мирного процесса по Украине, но будущие переговоры будут касаться и РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T17:09
2024-06-15T17:09
в мире
россия
украина
италия
джорджа мелони
владимир путин
сергей лавров
евросоюз
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БАРИ, 15 июн - РИА Новости. Разморозка заблокированных в западных юрисдикциях российских активов будет связана с началом мирного процесса по Украине, но будущие переговоры будут касаться и оплаты восстановления Украины, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. "Понятно, что поскольку активы были заморожены из-за санкций и поскольку санкции фактически связаны с агрессией в отношении Украины, то возможность разморозки будет только в случае мирного процесса. Но я предполагаю, что в этом мирном процессе также будет обсуждаться вопрос о том, кто должен платить за восстановление Украины", - заявила она на пресс-конференции по завершении встречи "Большой семерки" в области Апулия. В финальном заявлении саммита G7 "Семерка" потребовала от России выплатить 486 миллиардов долларов за ущерб, якобы нанесенный Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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в мире, россия, украина, италия, джорджа мелони, владимир путин, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Италия, Джорджа Мелони, Владимир Путин, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear, Санкции в отношении России
В Италии рассказали, с чем будет связана разморозка российских активов

Мелони: разморозка российских активов будет связана с началом мирного процесса

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаги Италии и ЕС
Флаги Италии и ЕС - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаги Италии и ЕС. Архивное фото
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БАРИ, 15 июн - РИА Новости. Разморозка заблокированных в западных юрисдикциях российских активов будет связана с началом мирного процесса по Украине, но будущие переговоры будут касаться и оплаты восстановления Украины, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
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"Понятно, что поскольку активы были заморожены из-за санкций и поскольку санкции фактически связаны с агрессией в отношении Украины, то возможность разморозки будет только в случае мирного процесса. Но я предполагаю, что в этом мирном процессе также будет обсуждаться вопрос о том, кто должен платить за восстановление Украины", - заявила она на пресс-конференции по завершении встречи "Большой семерки" в области Апулия.
Групповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
В G7 достигли соглашения по кредиту для Украины, подтвердила Мелони
13 июня, 21:05
В финальном заявлении саммита G7 "Семерка" потребовала от России выплатить 486 миллиардов долларов за ущерб, якобы нанесенный Украине.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Премьер Италии назвала инициативу России по Украине пропагандой
Вчера, 16:44
 
В миреРоссияУкраинаИталияДжорджа МелониВладимир ПутинСергей ЛавровЕвросоюзG7EuroclearСанкции в отношении России
 
 
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