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Подсчитано, сколько могут потерять страны G7 при конфискации активов России - РИА Новости, 15.06.2024
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07:33 15.06.2024 (обновлено: 15:26 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/aktivy-1953068109.html
Подсчитано, сколько могут потерять страны G7 при конфискации активов России
Подсчитано, сколько могут потерять страны G7 при конфискации активов России - РИА Новости, 15.06.2024
Подсчитано, сколько могут потерять страны G7 при конфискации активов России
Конфискация странами "Большой семерки" активов Москвы может стоить им почти 83 миллиарда долларов — такую сумму они инвестировали в российскую экономику,... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T07:33
2024-06-15T15:26
экономика
россия
германия
франция
владимир путин
сергей лавров
евросоюз
g7
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Конфискация странами "Большой семерки" активов Москвы может стоить им почти 83 миллиарда долларов — такую сумму они инвестировали в российскую экономику, подсчитало РИА Новости на основе данных национальных статслужб.Согласно расчетам агентства, объем прямых инвестиций в российскую экономику членов G7 по итогам 2022 года (более поздних данных на текущий момент нет) составил 82,8 миллиарда долларов.Крупнейшим инвестором была Британия — по последним доступным данным, размер активов оценивался в 18,9 миллиарда долларов. Далее идут Германия (17,3 миллиарда), Франция (16,6 миллиарда) и Италия (12,9 миллиарда долларов). Вложения американских инвесторов составляли 9,6 миллиарда долларов, японских — 4,6 миллиарда, а канадских — 2,9 миллиарда. Лидеры стран "Большой семерки" в пятницу в заявлении по итогам саммита в Италии официально подтвердили намерение предоставить Украине к концу года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от российских замороженных активов. Они также призвали Москву выплатить 486 миллиардов долларов за ущерб, якобы нанесенный Киеву, пригрозив не размораживать до этого момента заблокированные российские средства.После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов Москвы примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear.В МИД назвали это воровством, отмечая, что Брюссель нацелился на государственные активы страны.Министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил, что Россия будет отвечать в случае конфискации своих резервов. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20240615/aktivy-1953067669.html
https://ria.ru/20240615/venesuela-1953057003.html
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экономика, россия, германия, франция, владимир путин, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Германия, Франция, Владимир Путин, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear, Санкции в отношении России
Подсчитано, сколько могут потерять страны G7 при конфискации активов России

Страны G7 при конфискации активов России могут лишиться $83 миллиардов

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаги стран — участниц объединения "Большая семерка"
Флаги стран — участниц объединения Большая семерка - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаги стран — участниц объединения "Большая семерка". Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Конфискация странами "Большой семерки" активов Москвы может стоить им почти 83 миллиарда долларов — такую сумму они инвестировали в российскую экономику, подсчитало РИА Новости на основе данных национальных статслужб.
Согласно расчетам агентства, объем прямых инвестиций в российскую экономику членов G7 по итогам 2022 года (более поздних данных на текущий момент нет) составил 82,8 миллиарда долларов.
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Крупнейшим инвестором была Британия — по последним доступным данным, размер активов оценивался в 18,9 миллиарда долларов. Далее идут Германия (17,3 миллиарда), Франция (16,6 миллиарда) и Италия (12,9 миллиарда долларов). Вложения американских инвесторов составляли 9,6 миллиарда долларов, японских — 4,6 миллиарда, а канадских — 2,9 миллиарда.
Лидеры стран "Большой семерки" в пятницу в заявлении по итогам саммита в Италии официально подтвердили намерение предоставить Украине к концу года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от российских замороженных активов. Они также призвали Москву выплатить 486 миллиардов долларов за ущерб, якобы нанесенный Киеву, пригрозив не размораживать до этого момента заблокированные российские средства.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов Москвы примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear.
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В МИД назвали это воровством, отмечая, что Брюссель нацелился на государственные активы страны.
Министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил, что Россия будет отвечать в случае конфискации своих резервов. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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Страны G7 подтвердили решимость удерживать замороженные российские активы
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ЭкономикаРоссияГерманияФранцияВладимир ПутинСергей ЛавровЕвросоюзG7EuroclearСанкции в отношении России
 
 
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