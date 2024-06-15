Юрист допустил изъятие активов США в соответствии с указом Путина
Юрист Бойко: Россия может изъять активы США в соответствии с указом Путина
Флаги России на Манежной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия может ответно изъять активы США, в соответствии с указом президента Владимира Путина, если страны G7 все же решат использовать доходы от ее замороженных активов, при этом аналогичные меры в отношении других членов "семерки" сейчас не предусмотрены, прокомментировал РИА Новости юрист практики санкционного права и комплаенса NSP Глеб Бойко.
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В мае был выпущен указ президента, согласно которому имущество США или связанных с ними лиц в России может быть изъято по решению суда для компенсации ущерба в случае конфискации активов России или ЦБ РФ в США. Согласно данному документу, РФ и ЦБ вправе обращаться в суд при необоснованном лишении их прав на имущество в связи с решениями властей и судов США. Далее суд может принять решение об установлении такого факта и о компенсации ущерба.
"В Регламенте Совета ЕС № 833/2014 указано, что непредвиденные доходы, возникшие от реинвестирования замороженных активов, в любом случае не должны принадлежать Российской Федерации. До установления нормы об изъятии таких доходов в бюджет ЕС, такие доходы после уплаты соответствующих налогов становятся собственностью европейских финансовых организаций, где были заморожены такие активы. Такие действия попадут под указанный Указ Президента в том случае, если будут предприняты со стороны США", - сказал Бойко, отвечая на вопрос о том, воспользуется ли российская сторона указом, выпущенным в мае, если "семерка" решит использовать доходы от активов РФ.
Однако в отношении других стран-членов G7 подобных норм пока не установлено, обратил внимание Бойко.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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