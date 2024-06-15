https://ria.ru/20240615/aktivy-1953067669.html

Юрист допустил изъятие активов США в соответствии с указом Путина

Юрист допустил изъятие активов США в соответствии с указом Путина - РИА Новости, 15.06.2024

Юрист допустил изъятие активов США в соответствии с указом Путина

Россия может ответно изъять активы США, в соответствии с указом президента Владимира Путина, если страны G7 все же решат использовать доходы от ее замороженных... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T07:26

2024-06-15T07:26

2024-06-15T07:38

экономика

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сша

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владимир путин

сергей лавров

g7

евросоюз

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия может ответно изъять активы США, в соответствии с указом президента Владимира Путина, если страны G7 все же решат использовать доходы от ее замороженных активов, при этом аналогичные меры в отношении других членов "семерки" сейчас не предусмотрены, прокомментировал РИА Новости юрист практики санкционного права и комплаенса NSP Глеб Бойко. Страны G7 в пятницу в заявлении по итогам саммита в Италии официально подтвердили намерение предоставить Украине к концу года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от российских замороженных активов. В мае был выпущен указ президента, согласно которому имущество США или связанных с ними лиц в России может быть изъято по решению суда для компенсации ущерба в случае конфискации активов России или ЦБ РФ в США. Согласно данному документу, РФ и ЦБ вправе обращаться в суд при необоснованном лишении их прав на имущество в связи с решениями властей и судов США. Далее суд может принять решение об установлении такого факта и о компенсации ущерба. "В Регламенте Совета ЕС № 833/2014 указано, что непредвиденные доходы, возникшие от реинвестирования замороженных активов, в любом случае не должны принадлежать Российской Федерации. До установления нормы об изъятии таких доходов в бюджет ЕС, такие доходы после уплаты соответствующих налогов становятся собственностью европейских финансовых организаций, где были заморожены такие активы. Такие действия попадут под указанный Указ Президента в том случае, если будут предприняты со стороны США", - сказал Бойко, отвечая на вопрос о том, воспользуется ли российская сторона указом, выпущенным в мае, если "семерка" решит использовать доходы от активов РФ. Однако в отношении других стран-членов G7 подобных норм пока не установлено, обратил внимание Бойко. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20240418/aktivy-1940700220.html

https://ria.ru/20240615/trebovanie-1953067107.html

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экономика, россия, сша, украина, владимир путин, сергей лавров, g7, евросоюз, центральный банк рф (цб рф)