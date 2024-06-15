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Юрист допустил изъятие активов США в соответствии с указом Путина - РИА Новости, 15.06.2024
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07:26 15.06.2024 (обновлено: 07:38 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/aktivy-1953067669.html
Юрист допустил изъятие активов США в соответствии с указом Путина
Юрист допустил изъятие активов США в соответствии с указом Путина - РИА Новости, 15.06.2024
Юрист допустил изъятие активов США в соответствии с указом Путина
Россия может ответно изъять активы США, в соответствии с указом президента Владимира Путина, если страны G7 все же решат использовать доходы от ее замороженных... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T07:26
2024-06-15T07:38
экономика
россия
сша
украина
владимир путин
сергей лавров
g7
евросоюз
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия может ответно изъять активы США, в соответствии с указом президента Владимира Путина, если страны G7 все же решат использовать доходы от ее замороженных активов, при этом аналогичные меры в отношении других членов "семерки" сейчас не предусмотрены, прокомментировал РИА Новости юрист практики санкционного права и комплаенса NSP Глеб Бойко. Страны G7 в пятницу в заявлении по итогам саммита в Италии официально подтвердили намерение предоставить Украине к концу года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от российских замороженных активов. В мае был выпущен указ президента, согласно которому имущество США или связанных с ними лиц в России может быть изъято по решению суда для компенсации ущерба в случае конфискации активов России или ЦБ РФ в США. Согласно данному документу, РФ и ЦБ вправе обращаться в суд при необоснованном лишении их прав на имущество в связи с решениями властей и судов США. Далее суд может принять решение об установлении такого факта и о компенсации ущерба. "В Регламенте Совета ЕС № 833/2014 указано, что непредвиденные доходы, возникшие от реинвестирования замороженных активов, в любом случае не должны принадлежать Российской Федерации. До установления нормы об изъятии таких доходов в бюджет ЕС, такие доходы после уплаты соответствующих налогов становятся собственностью европейских финансовых организаций, где были заморожены такие активы. Такие действия попадут под указанный Указ Президента в том случае, если будут предприняты со стороны США", - сказал Бойко, отвечая на вопрос о том, воспользуется ли российская сторона указом, выпущенным в мае, если "семерка" решит использовать доходы от активов РФ. Однако в отношении других стран-членов G7 подобных норм пока не установлено, обратил внимание Бойко. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20240418/aktivy-1940700220.html
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экономика, россия, сша, украина, владимир путин, сергей лавров, g7, евросоюз, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Сергей Лавров, G7, Евросоюз, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Юрист допустил изъятие активов США в соответствии с указом Путина

Юрист Бойко: Россия может изъять активы США в соответствии с указом Путина

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкФлаги России на Манежной площади в Москве
Флаги России на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Флаги России на Манежной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия может ответно изъять активы США, в соответствии с указом президента Владимира Путина, если страны G7 все же решат использовать доходы от ее замороженных активов, при этом аналогичные меры в отношении других членов "семерки" сейчас не предусмотрены, прокомментировал РИА Новости юрист практики санкционного права и комплаенса NSP Глеб Бойко.
Страны G7 в пятницу в заявлении по итогам саммита в Италии официально подтвердили намерение предоставить Украине к концу года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от российских замороженных активов.
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Страны G7 раскрыли планы на замороженные российские активы
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В мае был выпущен указ президента, согласно которому имущество США или связанных с ними лиц в России может быть изъято по решению суда для компенсации ущерба в случае конфискации активов России или ЦБ РФ в США. Согласно данному документу, РФ и ЦБ вправе обращаться в суд при необоснованном лишении их прав на имущество в связи с решениями властей и судов США. Далее суд может принять решение об установлении такого факта и о компенсации ущерба.
"В Регламенте Совета ЕС № 833/2014 указано, что непредвиденные доходы, возникшие от реинвестирования замороженных активов, в любом случае не должны принадлежать Российской Федерации. До установления нормы об изъятии таких доходов в бюджет ЕС, такие доходы после уплаты соответствующих налогов становятся собственностью европейских финансовых организаций, где были заморожены такие активы. Такие действия попадут под указанный Указ Президента в том случае, если будут предприняты со стороны США", - сказал Бойко, отвечая на вопрос о том, воспользуется ли российская сторона указом, выпущенным в мае, если "семерка" решит использовать доходы от активов РФ.
Однако в отношении других стран-членов G7 подобных норм пока не установлено, обратил внимание Бойко.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Балаклава - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
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ЭкономикаРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинСергей ЛавровG7ЕвросоюзЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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