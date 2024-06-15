https://ria.ru/20240615/aeroflot-1953075353.html

"Аэрофлот" выполнил первый рейс в Чебоксары

"Аэрофлот" выполнил первый рейс в Чебоксары - РИА Новости, 15.06.2024

"Аэрофлот" выполнил первый рейс в Чебоксары

Авиакомпания "Аэрофлот" выполнила первый рейс в Чебоксары, самолет, прибывший в столицу Чувашии из аэропорта Шереметьево, по авиационной традиции встретили... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T09:09

2024-06-15T09:09

2024-06-15T09:09

экономика

чебоксары

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

airbus a320

москва

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" выполнила первый рейс в Чебоксары, самолет, прибывший в столицу Чувашии из аэропорта Шереметьево, по авиационной традиции встретили водяной аркой, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Экипаж "Аэрофлота" в местном аэропорту приветствовали с хлебом и солью, а первых пассажиров в зоне прилета ожидало музыкальное представление с национальным колоритом. Второй пилот Степанов Сергей и старший бортпроводник первого рейса SU1586 Ирина Пегасова оказались уроженцами Чебоксар.В материале отмечается, что ежедневные рейсы между Москвой и Чебоксарами выполняются на самолетах Airbus A320 в двухклассной компоновке салона: бизнес и эконом. Расписание позволяет планировать деловые поездки или туристические путешествия в/из Чебоксар."Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2023 году "Аэрофлот" перевез 25,2 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 47,3 миллиона. "Аэрофлот" вносит масштабный вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым и крупнейшим заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолетов.

https://ria.ru/20240515/aeroflot-1946195229.html

https://ria.ru/20240606/aeroflot-1951034697.html

чебоксары

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, чебоксары, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), airbus a320, москва