https://ria.ru/20240615/aeroflot-1953075353.html
"Аэрофлот" выполнил первый рейс в Чебоксары
"Аэрофлот" выполнил первый рейс в Чебоксары - РИА Новости, 15.06.2024
"Аэрофлот" выполнил первый рейс в Чебоксары
Авиакомпания "Аэрофлот" выполнила первый рейс в Чебоксары, самолет, прибывший в столицу Чувашии из аэропорта Шереметьево, по авиационной традиции встретили... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T09:09
2024-06-15T09:09
2024-06-15T09:09
экономика
чебоксары
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
airbus a320
москва
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" выполнила первый рейс в Чебоксары, самолет, прибывший в столицу Чувашии из аэропорта Шереметьево, по авиационной традиции встретили водяной аркой, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Экипаж "Аэрофлота" в местном аэропорту приветствовали с хлебом и солью, а первых пассажиров в зоне прилета ожидало музыкальное представление с национальным колоритом. Второй пилот Степанов Сергей и старший бортпроводник первого рейса SU1586 Ирина Пегасова оказались уроженцами Чебоксар.В материале отмечается, что ежедневные рейсы между Москвой и Чебоксарами выполняются на самолетах Airbus A320 в двухклассной компоновке салона: бизнес и эконом. Расписание позволяет планировать деловые поездки или туристические путешествия в/из Чебоксар."Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2023 году "Аэрофлот" перевез 25,2 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 47,3 миллиона. "Аэрофлот" вносит масштабный вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым и крупнейшим заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолетов.
https://ria.ru/20240515/aeroflot-1946195229.html
https://ria.ru/20240606/aeroflot-1951034697.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, чебоксары, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), airbus a320, москва
Экономика, Чебоксары, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Airbus A320, Москва
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" выполнила первый рейс в Чебоксары, самолет, прибывший в столицу Чувашии из аэропорта Шереметьево, по авиационной традиции встретили водяной аркой, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Экипаж "Аэрофлота" в местном аэропорту приветствовали с хлебом и солью, а первых пассажиров в зоне прилета ожидало музыкальное представление с национальным колоритом. Второй пилот Степанов Сергей и старший бортпроводник первого рейса SU1586 Ирина Пегасова оказались уроженцами Чебоксар.
В материале отмечается, что ежедневные рейсы между Москвой
и Чебоксарами выполняются на самолетах Airbus A320
в двухклассной компоновке салона: бизнес и эконом. Расписание позволяет планировать деловые поездки или туристические путешествия в/из Чебоксар.
"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2023 году "Аэрофлот" перевез 25,2 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 47,3 миллиона. "Аэрофлот" вносит масштабный вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым и крупнейшим заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолетов.