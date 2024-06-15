https://ria.ru/20240615/adzhiliti-1953084777.html

Первый открытый чемпионат по аджилити пройдет 16 июня в Москве

Первый открытый чемпионат по аджилити пройдет 16 июня в Москве - РИА Новости, 15.06.2024

Первый открытый чемпионат по аджилити пройдет 16 июня в Москве

Первый открытый чемпионат Российской кинологической федерации (РКФ) "Кубок столицы" по аджилити пройдет 16 июня в парке "Яуза" в Москве, сообщается на... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T10:29

2024-06-15T10:29

2024-06-15T10:29

москва

российская кинологическая федерация (ркф)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843650470_0:55:2922:1700_1920x0_80_0_0_e5470b194ba81e75af537b241e6bea83.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Первый открытый чемпионат Российской кинологической федерации (РКФ) "Кубок столицы" по аджилити пройдет 16 июня в парке "Яуза" в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Шестнадцатого июня в парке "Яуза" пройдет первый открытый чемпионат Российской кинологической федерации (РКФ) "Кубок столицы" по аджилити. Его организуют в рамках цикла мероприятий "Друг, спасатель, защитник", - говорится в сообщении. Как сообщается на сайте, участниками соревнований станут человек и его собака. Питомцам необходимо за определенное время пробежать дистанцию протяженностью около 200 метров и преодолеть от 15 до 22 препятствий. Проводник при этом руководит действиями собаки, направляя ее. Оценку получают оба спортсмена: и человек, и его питомец. "Самое важное — это слаженность действий. Необходимо, чтобы питомец преодолел спортивную трассу без поощрения едой или игрушками. Кроме того, проводник не имеет права трогать собаку или препятствия: в его арсенале только жесты и голосовые команды. Прохождение дистанции занимает всего несколько десятков секунд, но нужно быть очень внимательным — даже случайные касания снизят балл в итоговом зачете", - добавляется в сообщении. Уточняется, что участникам предстоит преодолеть две трассы в каждом из трех классов сложности. Собаки будут соревноваться в четырех ростовых категориях: "мини" (высота в холке до 35 сантиметров), "медиум" (от 35 до 43 сантиметров), "интермедиум" (от 43 до 48 сантиметров) и "макси" (48 сантиметров и выше). По результатам забегов в каждом классе будет вручено 12 призов. В рамках чемпионата также пройдут квалификационные состязания для начинающих спортсменов. "На соревнованиях выступит более 70 пар. Заявки на участие подали не только москвичи, но и представители из других российских регионов. Оценивать претендентов будут главный судья Елена Дмитроченко и судья на трассе Екатерина Терехова. Посмотреть состязания по аджилити смогут все желающие: для зрителей в кинологическом парке обустроено 170 мест", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240609/kinolog-1951719743.html

https://ria.ru/20240602/kinolog-1949953276.html

https://ria.ru/20240519/kinolog-1946957881.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

москва, российская кинологическая федерация (ркф), россия