https://ria.ru/20240614/zvanie-1953037789.html
Путин рассмотрит вопрос присвоения Избакиеву звания Героя России посмертно
Путин рассмотрит вопрос присвоения Избакиеву звания Героя России посмертно - РИА Новости, 14.06.2024
Путин рассмотрит вопрос присвоения Избакиеву звания Героя России посмертно
Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о присвоении звания Героя России посмертно офицеру Магомеду Избакиеву, погибшему в ходе спецоперации. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T22:30
2024-06-14T22:30
2024-06-14T22:34
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о присвоении звания Героя России посмертно офицеру Магомеду Избакиеву, погибшему в ходе спецоперации. На встрече главы государства с участниками программы "Время героев" один из присутствующих рассказал, что два года назад встречал свой день рождения в зоне СВО. Рядом с ним был дагестанец Магомед Избакиев. "В октябре 2022 года, когда группа старшего лейтенанта Избакиева обеспечивала перегруппировку наших войск в Херсонской области, за сутки они уничтожили до 20 единиц бронетехники и более 200 фашистов. В ходе этого боя Мага получил несколько ранений, но продолжил руководить группой, в результате поставленная задача была выполнена ценой жизни офицера", - рассказал участник встречи. По его словам, они продолжают общаться с мамой сослуживца, у Избакиева остались жена и дочь. "Мага – сын-герой, отец-герой и муж-герой, но звезду Героя Российской Федерации он не получил. Владимир Владимирович, разрешите попросить вас рассмотреть возможность присвоения русскому офицеру Магомеду Избакиеву звание Героя РФ посмертно", - попросил он. "Ничего не может быть более убедительного, чем то, что вы сказали. Тем более, что вы все являетесь свидетелями его героизма. Мы так и сделаем", - ответил Путин. Глава государства также поинтересовался, как живет семья погибшего офицера. "Тем не менее, мы посмотрим, что можно сделать для них дополнительно", - добавил президент.
https://ria.ru/20240502/magomedzhanov-1943453192.html
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общество, россия, херсонская область , владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Херсонская область , Владимир Путин
Путин рассмотрит вопрос присвоения Избакиеву звания Героя России посмертно
Путин пообещал решить вопрос присвоения Избакиеву звания Героя России посмертно
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о присвоении звания Героя России посмертно офицеру Магомеду Избакиеву, погибшему в ходе спецоперации.
На встрече главы государства с участниками программы "Время героев" один из присутствующих рассказал, что два года назад встречал свой день рождения в зоне СВО. Рядом с ним был дагестанец Магомед Избакиев.
«
"В октябре 2022 года, когда группа старшего лейтенанта Избакиева обеспечивала перегруппировку наших войск в Херсонской области, за сутки они уничтожили до 20 единиц бронетехники и более 200 фашистов. В ходе этого боя Мага получил несколько ранений, но продолжил руководить группой, в результате поставленная задача была выполнена ценой жизни офицера", - рассказал участник встречи.
По его словам, они продолжают общаться с мамой сослуживца, у Избакиева остались жена и дочь.
«
"Мага – сын-герой, отец-герой и муж-герой, но звезду Героя Российской Федерации он не получил. Владимир Владимирович, разрешите попросить вас рассмотреть возможность присвоения русскому офицеру Магомеду Избакиеву звание Героя РФ посмертно", - попросил он.
"Ничего не может быть более убедительного, чем то, что вы сказали. Тем более, что вы все являетесь свидетелями его героизма. Мы так и сделаем", - ответил Путин.
Глава государства также поинтересовался, как живет семья погибшего офицера. "Тем не менее, мы посмотрим, что можно сделать для них дополнительно", - добавил президент.