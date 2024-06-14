https://ria.ru/20240614/zvanie-1953037789.html

Путин рассмотрит вопрос присвоения Избакиеву звания Героя России посмертно

Путин рассмотрит вопрос присвоения Избакиеву звания Героя России посмертно - РИА Новости, 14.06.2024

Путин рассмотрит вопрос присвоения Избакиеву звания Героя России посмертно

Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о присвоении звания Героя России посмертно офицеру Магомеду Избакиеву, погибшему в ходе спецоперации. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T22:30

2024-06-14T22:30

2024-06-14T22:34

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херсонская область

владимир путин

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о присвоении звания Героя России посмертно офицеру Магомеду Избакиеву, погибшему в ходе спецоперации. На встрече главы государства с участниками программы "Время героев" один из присутствующих рассказал, что два года назад встречал свой день рождения в зоне СВО. Рядом с ним был дагестанец Магомед Избакиев. "В октябре 2022 года, когда группа старшего лейтенанта Избакиева обеспечивала перегруппировку наших войск в Херсонской области, за сутки они уничтожили до 20 единиц бронетехники и более 200 фашистов. В ходе этого боя Мага получил несколько ранений, но продолжил руководить группой, в результате поставленная задача была выполнена ценой жизни офицера", - рассказал участник встречи. По его словам, они продолжают общаться с мамой сослуживца, у Избакиева остались жена и дочь. "Мага – сын-герой, отец-герой и муж-герой, но звезду Героя Российской Федерации он не получил. Владимир Владимирович, разрешите попросить вас рассмотреть возможность присвоения русскому офицеру Магомеду Избакиеву звание Героя РФ посмертно", - попросил он. "Ничего не может быть более убедительного, чем то, что вы сказали. Тем более, что вы все являетесь свидетелями его героизма. Мы так и сделаем", - ответил Путин. Глава государства также поинтересовался, как живет семья погибшего офицера. "Тем не менее, мы посмотрим, что можно сделать для них дополнительно", - добавил президент.

https://ria.ru/20240502/magomedzhanov-1943453192.html

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общество, россия, херсонская область , владимир путин