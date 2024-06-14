https://ria.ru/20240614/zhoga-1953035775.html

Путин поблагодарил Жогу за службу в ВС России

Путин поблагодарил Жогу за службу в ВС России - РИА Новости, 14.06.2024

Путин поблагодарил Жогу за службу в ВС России

Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя Народного совета ДНР Артема Жогу за службу в ВС РФ и поддержку в ходе избирательной кампании. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T22:14

2024-06-14T22:14

2024-06-14T22:14

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя Народного совета ДНР Артема Жогу за службу в ВС РФ и поддержку в ходе избирательной кампании. "Спасибо вам за службу, спасибо вам за ваших ребят - тех, с кем вы воевали. Спасибо вам за поддержку в ходе избирательной кампании", - сказал Путин. Глава государства в пятницу провел встречу с участниками программы "Время героев". Одним из участников встречи стал Жога, который являлся сопредседателем предвыборного штаба Путина. Жога попросил разрешения перебить президента. "Я, в принципе, благодаря вам уже на втором этапе обучения. Та выборная кампания, та команда, в которой я работал во время выборного штаба. Быть сопредседателем вашего выборного штаба - это, наверное, самый богатый опыт, который я приобрел", - сказал Жога президенту. Он добавил, что проехал почти треть страны, общался с большим количеством людей и получил такой объем информации, который "в будущем очень пригодится".

https://ria.ru/20231209/zhoga-1914777753.html

https://ria.ru/20240223/zhoga-1929176681.html

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политика, россия, донецкая народная республика, артем жога, владимир путин