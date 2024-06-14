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Путин поблагодарил Жогу за службу в ВС России - РИА Новости, 14.06.2024
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22:14 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/zhoga-1953035775.html
Путин поблагодарил Жогу за службу в ВС России
Путин поблагодарил Жогу за службу в ВС России - РИА Новости, 14.06.2024
Путин поблагодарил Жогу за службу в ВС России
Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя Народного совета ДНР Артема Жогу за службу в ВС РФ и поддержку в ходе избирательной кампании. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T22:14
2024-06-14T22:14
политика
россия
донецкая народная республика
артем жога
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя Народного совета ДНР Артема Жогу за службу в ВС РФ и поддержку в ходе избирательной кампании. "Спасибо вам за службу, спасибо вам за ваших ребят - тех, с кем вы воевали. Спасибо вам за поддержку в ходе избирательной кампании", - сказал Путин. Глава государства в пятницу провел встречу с участниками программы "Время героев". Одним из участников встречи стал Жога, который являлся сопредседателем предвыборного штаба Путина. Жога попросил разрешения перебить президента. "Я, в принципе, благодаря вам уже на втором этапе обучения. Та выборная кампания, та команда, в которой я работал во время выборного штаба. Быть сопредседателем вашего выборного штаба - это, наверное, самый богатый опыт, который я приобрел", - сказал Жога президенту. Он добавил, что проехал почти треть страны, общался с большим количеством людей и получил такой объем информации, который "в будущем очень пригодится".
https://ria.ru/20231209/zhoga-1914777753.html
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политика, россия, донецкая народная республика, артем жога, владимир путин
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Артем Жога, Владимир Путин
Путин поблагодарил Жогу за службу в ВС России

Путин поблагодарил Жогу за службу и поддержку во время избирательной кампании

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКомандир отдельного разведывательного батальона "Спарта" ДНР Артем Жога
Командир отдельного разведывательного батальона Спарта ДНР Артем Жога - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" ДНР Артем Жога . Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя Народного совета ДНР Артема Жогу за службу в ВС РФ и поддержку в ходе избирательной кампании.
«
"Спасибо вам за службу, спасибо вам за ваших ребят - тех, с кем вы воевали. Спасибо вам за поддержку в ходе избирательной кампании", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин и командир отдельного разведывательного батальона Спарта ДНР Артем Жога после церемонии вручения медалей Золотая Звезда в Кремле - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Жога рассказал, как обратился к Путину "в неуставной форме"
9 декабря 2023, 12:05
Глава государства в пятницу провел встречу с участниками программы "Время героев". Одним из участников встречи стал Жога, который являлся сопредседателем предвыборного штаба Путина.
Жога попросил разрешения перебить президента.
«
"Я, в принципе, благодаря вам уже на втором этапе обучения. Та выборная кампания, та команда, в которой я работал во время выборного штаба. Быть сопредседателем вашего выборного штаба - это, наверное, самый богатый опыт, который я приобрел", - сказал Жога президенту.
Он добавил, что проехал почти треть страны, общался с большим количеством людей и получил такой объем информации, который "в будущем очень пригодится".
Артем Жога - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Жога отреагировал на попадание в санкционный список Евросоюза
23 февраля, 17:17
 
ПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаАртем ЖогаВладимир Путин
 
 
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