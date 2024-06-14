Путин поблагодарил Жогу за службу в ВС России
Путин поблагодарил Жогу за службу и поддержку во время избирательной кампании
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКомандир отдельного разведывательного батальона "Спарта" ДНР Артем Жога
Командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" ДНР Артем Жога . Архивное фото
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя Народного совета ДНР Артема Жогу за службу в ВС РФ и поддержку в ходе избирательной кампании.
«
"Спасибо вам за службу, спасибо вам за ваших ребят - тех, с кем вы воевали. Спасибо вам за поддержку в ходе избирательной кампании", - сказал Путин.
Жога рассказал, как обратился к Путину "в неуставной форме"
9 декабря 2023, 12:05
Глава государства в пятницу провел встречу с участниками программы "Время героев". Одним из участников встречи стал Жога, который являлся сопредседателем предвыборного штаба Путина.
Жога попросил разрешения перебить президента.
«
"Я, в принципе, благодаря вам уже на втором этапе обучения. Та выборная кампания, та команда, в которой я работал во время выборного штаба. Быть сопредседателем вашего выборного штаба - это, наверное, самый богатый опыт, который я приобрел", - сказал Жога президенту.
Он добавил, что проехал почти треть страны, общался с большим количеством людей и получил такой объем информации, который "в будущем очень пригодится".
Жога отреагировал на попадание в санкционный список Евросоюза
23 февраля, 17:17