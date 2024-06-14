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РЖД планируют обучить проводников особенностям перевозки животных - РИА Новости, 14.06.2024
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18:53 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/zhivotnye-1952993398.html
РЖД планируют обучить проводников особенностям перевозки животных
РЖД планируют обучить проводников особенностям перевозки животных - РИА Новости, 14.06.2024
РЖД планируют обучить проводников особенностям перевозки животных
РЖД дополнительно вводят в планы обучения проводников особенности перевозки животных, сообщил замгендиректора компании Иван Колесников. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T18:53
2024-06-14T18:53
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. РЖД дополнительно вводят в планы обучения проводников особенности перевозки животных, сообщил замгендиректора компании Иван Колесников. РЖД стали вносить изменения в части перевозок животных и билетов после случая с высадкой из поезда кота Твикса. Холдинг РЖД после инцидента запретил проводникам высаживать животных из поездов дальнего следования на улицу, прописав подробный алгоритм действий в таких случаях. "Нашим проводникам мы будем дополнительно вводить в учебные планы особенности перевозки животных. Мы понимаем, что животные испытывают стресс во время перевозки. Есть особенности у разных животных с точки зрения поведенческих стереотипов, и хорошо, если о них будет знать наш проводник. Малые какие-то сложности будут легче разрешаться", - сказал Колесников в интервью корпоративному телевидению компании - РЖД-ТВ. Он утвердительно ответил на уточняющий вопрос, не пустят ли пассажира с животным в поезд, если он не оформил перевозки питомца. "И если он пытается осуществить посадку без переноски. Правила перевозки абсолютно обязательны для выполнения и перевозчиком, и пассажирами, которые решили путешествовать вместе со своим любимцем", - продолжил Колесников.
https://ria.ru/20240614/rdzh-1952980597.html
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ржд, общество, россия, животные
РЖД, Общество, Россия, Животные
РЖД планируют обучить проводников особенностям перевозки животных

РЖД дополнят планы обучения проводников особенностями перевозки животных

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПассажиры в купе поезда
Пассажиры в купе поезда - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пассажиры в купе поезда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. РЖД дополнительно вводят в планы обучения проводников особенности перевозки животных, сообщил замгендиректора компании Иван Колесников.
РЖД стали вносить изменения в части перевозок животных и билетов после случая с высадкой из поезда кота Твикса. Холдинг РЖД после инцидента запретил проводникам высаживать животных из поездов дальнего следования на улицу, прописав подробный алгоритм действий в таких случаях.
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"Нашим проводникам мы будем дополнительно вводить в учебные планы особенности перевозки животных. Мы понимаем, что животные испытывают стресс во время перевозки. Есть особенности у разных животных с точки зрения поведенческих стереотипов, и хорошо, если о них будет знать наш проводник. Малые какие-то сложности будут легче разрешаться", - сказал Колесников в интервью корпоративному телевидению компании - РЖД-ТВ.
Он утвердительно ответил на уточняющий вопрос, не пустят ли пассажира с животным в поезд, если он не оформил перевозки питомца.
"И если он пытается осуществить посадку без переноски. Правила перевозки абсолютно обязательны для выполнения и перевозчиком, и пассажирами, которые решили путешествовать вместе со своим любимцем", - продолжил Колесников.
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