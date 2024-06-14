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При обстреле из РСЗО белгородского поселка погибла женщина - РИА Новости, 14.06.2024
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23:18 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/zhenschina-1953043927.html
При обстреле из РСЗО белгородского поселка погибла женщина
При обстреле из РСЗО белгородского поселка погибла женщина - РИА Новости, 14.06.2024
При обстреле из РСЗО белгородского поселка погибла женщина
Женщина погибла при прямом попадании из РСЗО в дом в поселке в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T23:18
2024-06-14T23:18
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
октябрьский
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 14 июн – РИА Новости. Женщина погибла при прямом попадании из РСЗО в дом в поселке в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."ВСУ обстреляли из РСЗО посёлок Октябрьский Белгородского района. Случилось самое страшное — в результате прямого попадания на территорию индивидуального жилого домовладения погибла женщина", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он выразил соболезнования родным и близким погибшей."Один мирный житель ранен в селе Архангельское Шебекинского горокруга - в результате обстрела он получил осколочные ранения. Бригадой скорой помощи доставляется в областную клиническую больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь", - добавил губернатор.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, белгородский район, октябрьский, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Октябрьский, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстреле из РСЗО белгородского поселка погибла женщина

Гладков: под Белгородом при прямом попадании из РСЗО в дом погибла женщина

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 14 июн – РИА Новости. Женщина погибла при прямом попадании из РСЗО в дом в поселке в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"ВСУ обстреляли из РСЗО посёлок Октябрьский Белгородского района. Случилось самое страшное — в результате прямого попадания на территорию индивидуального жилого домовладения погибла женщина", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он выразил соболезнования родным и близким погибшей.
"Один мирный житель ранен в селе Архангельское Шебекинского горокруга - в результате обстрела он получил осколочные ранения. Бригадой скорой помощи доставляется в областную клиническую больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь", - добавил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районОктябрьскийВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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