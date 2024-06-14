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При обстреле из РСЗО белгородского поселка погибла женщина
При обстреле из РСЗО белгородского поселка погибла женщина - РИА Новости, 14.06.2024
При обстреле из РСЗО белгородского поселка погибла женщина
Женщина погибла при прямом попадании из РСЗО в дом в поселке в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T23:18
2024-06-14T23:18
2024-06-14T23:18
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
октябрьский
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 14 июн – РИА Новости. Женщина погибла при прямом попадании из РСЗО в дом в поселке в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."ВСУ обстреляли из РСЗО посёлок Октябрьский Белгородского района. Случилось самое страшное — в результате прямого попадания на территорию индивидуального жилого домовладения погибла женщина", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он выразил соболезнования родным и близким погибшей."Один мирный житель ранен в селе Архангельское Шебекинского горокруга - в результате обстрела он получил осколочные ранения. Бригадой скорой помощи доставляется в областную клиническую больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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При обстреле из РСЗО белгородского поселка погибла женщина
Гладков: под Белгородом при прямом попадании из РСЗО в дом погибла женщина