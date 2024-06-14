https://ria.ru/20240614/zhenschina-1953043927.html

При обстреле из РСЗО белгородского поселка погибла женщина

При обстреле из РСЗО белгородского поселка погибла женщина - РИА Новости, 14.06.2024

При обстреле из РСЗО белгородского поселка погибла женщина

Женщина погибла при прямом попадании из РСЗО в дом в поселке в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T23:18

2024-06-14T23:18

2024-06-14T23:18

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

октябрьский

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 14 июн – РИА Новости. Женщина погибла при прямом попадании из РСЗО в дом в поселке в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."ВСУ обстреляли из РСЗО посёлок Октябрьский Белгородского района. Случилось самое страшное — в результате прямого попадания на территорию индивидуального жилого домовладения погибла женщина", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он выразил соболезнования родным и близким погибшей."Один мирный житель ранен в селе Архангельское Шебекинского горокруга - в результате обстрела он получил осколочные ранения. Бригадой скорой помощи доставляется в областную клиническую больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html

белгородская область

белгородский район

октябрьский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, белгородский район, октябрьский, вячеслав гладков, вооруженные силы украины