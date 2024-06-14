https://ria.ru/20240614/zelenskiy-1952961759.html

Зеленский ответил на мирное предложение Путина

Зеленский ответил на мирное предложение Путина - РИА Новости, 14.06.2024

Зеленский ответил на мирное предложение Путина

Предложению президента России Владимира Путина по завершению конфликта на Украине нельзя доверять, заявил Владимир Зеленский, чьи слова приводит агентство... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T17:01

2024-06-14T17:01

2024-06-14T20:14

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Предложению президента России Владимира Путина по завершению конфликта на Украине нельзя доверять, заявил Владимир Зеленский, чьи слова приводит агентство Reuters."Это ультимативные послания, которые не отличаются от предыдущих", — утверждает Зеленский.В пятницу Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей.Кроме того, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.

https://ria.ru/20240614/zakharova-1952941031.html

https://ria.ru/20240614/ukraina-1952958613.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, нато