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Зеленский ответил на мирное предложение Путина - РИА Новости, 14.06.2024
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17:01 14.06.2024 (обновлено: 20:14 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/zelenskiy-1952961759.html
Зеленский ответил на мирное предложение Путина
Зеленский ответил на мирное предложение Путина - РИА Новости, 14.06.2024
Зеленский ответил на мирное предложение Путина
Предложению президента России Владимира Путина по завершению конфликта на Украине нельзя доверять, заявил Владимир Зеленский, чьи слова приводит агентство... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T17:01
2024-06-14T20:14
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
владимир путин
нато
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Предложению президента России Владимира Путина по завершению конфликта на Украине нельзя доверять, заявил Владимир Зеленский, чьи слова приводит агентство Reuters."Это ультимативные послания, которые не отличаются от предыдущих", — утверждает Зеленский.В пятницу Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей.Кроме того, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
https://ria.ru/20240614/zakharova-1952941031.html
https://ria.ru/20240614/ukraina-1952958613.html
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В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО
Зеленский ответил на мирное предложение Путина

Зеленский заявил, что мирному предложению Путина нельзя доверять

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Предложению президента России Владимира Путина по завершению конфликта на Украине нельзя доверять, заявил Владимир Зеленский, чьи слова приводит агентство Reuters.
"Это ультимативные послания, которые не отличаются от предыдущих", — утверждает Зеленский.
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Захарова высказалась об отказе Киева от мирной инициативы Путина
Вчера, 16:08
В пятницу Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей.
Кроме того, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТОМоскве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
"Достигли бы давно". На Западе восхитились предложением Путина по Украине
Вчера, 16:57
 
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