https://ria.ru/20240614/zelenskiy-1952961759.html
Зеленский ответил на мирное предложение Путина
Зеленский ответил на мирное предложение Путина - РИА Новости, 14.06.2024
Зеленский ответил на мирное предложение Путина
Предложению президента России Владимира Путина по завершению конфликта на Украине нельзя доверять, заявил Владимир Зеленский, чьи слова приводит агентство... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T17:01
2024-06-14T17:01
2024-06-14T20:14
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952802473_0:281:3071:2008_1920x0_80_0_0_da253986e23cb2a2b53601ebcf91f5b0.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Предложению президента России Владимира Путина по завершению конфликта на Украине нельзя доверять, заявил Владимир Зеленский, чьи слова приводит агентство Reuters."Это ультимативные послания, которые не отличаются от предыдущих", — утверждает Зеленский.В пятницу Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей.Кроме того, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
https://ria.ru/20240614/zakharova-1952941031.html
https://ria.ru/20240614/ukraina-1952958613.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952802473_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_82848890ff3659d01f943468c829d0bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО
Зеленский ответил на мирное предложение Путина
Зеленский заявил, что мирному предложению Путина нельзя доверять