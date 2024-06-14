https://ria.ru/20240614/zelenskiy-1952950174.html

Посол России в Лондоне назвал формулу Зеленского "солянкой ультиматумов"

Посол России в Лондоне назвал формулу Зеленского "солянкой ультиматумов" - РИА Новости, 14.06.2024

Посол России в Лондоне назвал формулу Зеленского "солянкой ультиматумов"

"Формула мира" Владимира Зеленского, продвигаемая на конференции по Украине в Швейцарии, представляет собой "солянку" оторванных от реальности ультиматумов и... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T16:28

2024-06-14T16:28

2024-06-14T16:28

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. "Формула мира" Владимира Зеленского, продвигаемая на конференции по Украине в Швейцарии, представляет собой "солянку" оторванных от реальности ультиматумов и воплощает идею "стратегического поражения" России, которое Запад хочет ей нанести, говорится в комментарии посла России в Лондоне Андрея Келина относительно конференции по Украине в Швейцарии, который поступил в распоряжении РИА Новости. "Предстоящее мероприятие в Швейцарии маскируется под платформу для продвижения "мирной формулы" киевского режима… Вместо того, чтобы стремиться к установлению подлинного мира на основе прочного баланса интересов, "формула" скрывает солянку ультиматумов, оторванных от реальности на земле и от динамики конфликта. В совокупности эти категоричные требования воплощают предпочтительные параметры "стратегического поражения", которое страны НАТО хотели бы нанести России", - заявил посол. Российский дипломат указал на немыслимость того факта, что в так называемой "мирной конференции" принимают участие те же страны, которые поставляют Украине вооружение. При этом те, кто поддерживает "формулу мира" Зеленского, старательно закрывают глаза на мирные инициативы других стран, добавил он. По словам посла, организаторы мероприятия всеми силами стремились привлечь представителей других государств к участию. Для этого повестку конференции намеренно свели к небольшому количеству общих тем, которые можно обсудить в рамках уже существующих платформ, пояснил Келин. "Это очевидная уловка, поскольку любой интерес к участию в мероприятии будет впоследствии представлен Киевом и его сторонниками как демонстрация поддержки всей фиктивной "формулы", - подытожил глава российской дипмиссии. Швейцария проведёт 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". РФ ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.

https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html

https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html

https://ria.ru/20240613/vstrecha-1952425453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, швейцария, андрей келин, великобритания, украина, владимир зеленский