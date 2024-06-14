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Легитимность Зеленского невозможно восстановить, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 14.06.2024 (обновлено: 13:27 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/zelenskiy-1952862209.html
Легитимность Зеленского невозможно восстановить, заявил Путин
Легитимность Зеленского невозможно восстановить, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
Легитимность Зеленского невозможно восстановить, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что срок президентства Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:13
2024-06-14T13:27
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что срок президентства Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами."Президентский срок избранного ранее главы Украины истек, вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями", - сказал Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ.Путин назвал "спектаклем" отмену президентских выборов на Украине. "Это было связано с попытками легитимизации государственного переворота 2014 года. Но, тем не менее, такой вердикт есть, это юридический факт. Он ставит под сомнение все попытки оправдать сегодняшний спектакль с отменой выборов. На самом деле, нынешняя трагическая страница истории Украины началась с силового захвата власти, как я уже говорил, антиконституционного переворота в 2014 году. Источник действующего киевского режима – это вооруженный путч. И теперь круг замкнулся", - сказал российский лидер.
https://ria.ru/20240611/proklyatie-1952072522.html
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украина, в мире, россия, владимир путин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Легитимность Зеленского невозможно восстановить, заявил Путин

Путин назвал спектаклем отмену Зеленским президентских выборов на Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что срок президентства Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
"Президентский срок избранного ранее главы Украины истек, вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями", - сказал Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ.
Путин назвал "спектаклем" отмену президентских выборов на Украине. "Это было связано с попытками легитимизации государственного переворота 2014 года. Но, тем не менее, такой вердикт есть, это юридический факт. Он ставит под сомнение все попытки оправдать сегодняшний спектакль с отменой выборов. На самом деле, нынешняя трагическая страница истории Украины началась с силового захвата власти, как я уже говорил, антиконституционного переворота в 2014 году. Источник действующего киевского режима – это вооруженный путч. И теперь круг замкнулся", - сказал российский лидер.
Изображение сгенерировано ИИ
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРоссияВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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