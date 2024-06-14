https://ria.ru/20240614/zelenskiy-1952862209.html
Легитимность Зеленского невозможно восстановить, заявил Путин
Легитимность Зеленского невозможно восстановить, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
Легитимность Зеленского невозможно восстановить, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что срок президентства Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:13
2024-06-14T13:13
2024-06-14T13:27
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владимир зеленский
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что срок президентства Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами."Президентский срок избранного ранее главы Украины истек, вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями", - сказал Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ.Путин назвал "спектаклем" отмену президентских выборов на Украине. "Это было связано с попытками легитимизации государственного переворота 2014 года. Но, тем не менее, такой вердикт есть, это юридический факт. Он ставит под сомнение все попытки оправдать сегодняшний спектакль с отменой выборов. На самом деле, нынешняя трагическая страница истории Украины началась с силового захвата власти, как я уже говорил, антиконституционного переворота в 2014 году. Источник действующего киевского режима – это вооруженный путч. И теперь круг замкнулся", - сказал российский лидер.
https://ria.ru/20240611/proklyatie-1952072522.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Легитимность Зеленского невозможно восстановить, заявил Путин
Путин назвал спектаклем отмену Зеленским президентских выборов на Украине