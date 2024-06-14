Рейтинг@Mail.ru
"Что он там делает?" Во Франции резко высказались о Зеленском на саммите G7 - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/zelenskiy-1952859859.html
"Что он там делает?" Во Франции резко высказались о Зеленском на саммите G7
"Что он там делает?" Во Франции резко высказались о Зеленском на саммите G7 - РИА Новости, 14.06.2024
"Что он там делает?" Во Франции резко высказались о Зеленском на саммите G7
Владимир Зеленский не должен присутствовать на саммите G7 из-за своей нелегитимности, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:06
2024-06-14T13:06
в мире
украина
франция
апулия
флориан филиппо
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952848083_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_f574628f2fe01e20d1c6b57336a124d4.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский не должен присутствовать на саммите G7 из-за своей нелегитимности, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X."На саммите G7 должны собираться семь лидеров мировых держав, но на переднем плане этого адского фото мы видим двух неизбранных технократов-европейцев, Урсулу фон дер Ляйен и Шарля Мишеля, и Зеленского, который с марта больше нелегитимный президент своей страны! Что эти люди там делают?" — возмутился политик.Встреча лидеров "Большой семерки" продлится с 13 по 15 июня в южной итальянской области Апулия. В четверг состоялась сессия, посвященная кризису на Украине, куда прибыл Владимир Зеленский. Центральным вопросом этого заседания стало предоставление Украине кредита в 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться за счет прибыли от замороженных активов России.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.Как заявил российский лидер Владимир Путин, Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась. Глава государства в этом контексте отметил, что при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.
https://ria.ru/20240614/politico-1952828123.html
https://ria.ru/20240614/mp-1952807320.html
украина
франция
апулия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952848083_163:0:1983:1365_1920x0_80_0_0_a5649db36c28ee1a3783ba1549d7e261.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, апулия, флориан филиппо, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, g7, саммит g7, политика
В мире, Украина, Франция, Апулия, Флориан Филиппо, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, G7, Саммит G7, Политика
"Что он там делает?" Во Франции резко высказались о Зеленском на саммите G7

Филиппо: Зеленского не должно быть на саммите G7 из-за его нелегитимности

© Фото : Florian Philippot/XЛидеры G7, Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель и Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии
Лидеры G7, Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель и Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Фото : Florian Philippot/X
Лидеры G7, Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель и Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский не должен присутствовать на саммите G7 из-за своей нелегитимности, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
«
"На саммите G7 должны собираться семь лидеров мировых держав, но на переднем плане этого адского фото мы видим двух неизбранных технократов-европейцев, Урсулу фон дер Ляйен и Шарля Мишеля, и Зеленского, который с марта больше нелегитимный президент своей страны! Что эти люди там делают?" — возмутился политик.
Украинский солдат недалеко от Изюма, Харьковская область, Украина - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
"Запад сделает в обход". СМИ сообщили плохие новости для Украины
11:53
Встреча лидеров "Большой семерки" продлится с 13 по 15 июня в южной итальянской области Апулия. В четверг состоялась сессия, посвященная кризису на Украине, куда прибыл Владимир Зеленский. Центральным вопросом этого заседания стало предоставление Украине кредита в 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться за счет прибыли от замороженных активов России.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
Как заявил российский лидер Владимир Путин, Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась. Глава государства в этом контексте отметил, что при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.
Могилы погибших украинских военных в Харькове - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
"Продолжают отступать". В Польше удивились провалу ВСУ на фронте
10:59
 
В миреУкраинаФранцияАпулияФлориан ФилиппоВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенG7Саммит G7Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала