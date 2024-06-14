https://ria.ru/20240614/zelenskiy-1952859859.html

"Что он там делает?" Во Франции резко высказались о Зеленском на саммите G7

"Что он там делает?" Во Франции резко высказались о Зеленском на саммите G7 - РИА Новости, 14.06.2024

"Что он там делает?" Во Франции резко высказались о Зеленском на саммите G7

Владимир Зеленский не должен присутствовать на саммите G7 из-за своей нелегитимности, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T13:06

2024-06-14T13:06

2024-06-14T13:06

в мире

украина

франция

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флориан филиппо

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

g7

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский не должен присутствовать на саммите G7 из-за своей нелегитимности, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X."На саммите G7 должны собираться семь лидеров мировых держав, но на переднем плане этого адского фото мы видим двух неизбранных технократов-европейцев, Урсулу фон дер Ляйен и Шарля Мишеля, и Зеленского, который с марта больше нелегитимный президент своей страны! Что эти люди там делают?" — возмутился политик.Встреча лидеров "Большой семерки" продлится с 13 по 15 июня в южной итальянской области Апулия. В четверг состоялась сессия, посвященная кризису на Украине, куда прибыл Владимир Зеленский. Центральным вопросом этого заседания стало предоставление Украине кредита в 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться за счет прибыли от замороженных активов России.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.Как заявил российский лидер Владимир Путин, Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась. Глава государства в этом контексте отметил, что при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.

https://ria.ru/20240614/politico-1952828123.html

https://ria.ru/20240614/mp-1952807320.html

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в мире, украина, франция, апулия, флориан филиппо, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, g7, саммит g7, политика