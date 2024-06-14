https://ria.ru/20240614/zayavleniya-1952900050.html

Эксперт рассказал, на что дают надежду заявления Путина об Украине

Эксперт рассказал, на что дают надежду заявления Путина об Украине - РИА Новости, 14.06.2024

Эксперт рассказал, на что дают надежду заявления Путина об Украине

Заявления Владимира Путина, сделанные в пятницу о мирных переговорах на Украине, дают определенную надежду на урегулирование конфликта, заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:27

2024-06-14T14:27

2024-06-14T14:29

в мире

украина

россия

киев

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952881296_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b451bf09ad3e4650bc54169c420290e3.jpg

АНКАРА, 14 июн – РИА Новости. Заявления Владимира Путина, сделанные в пятницу о мирных переговорах на Украине, дают определенную надежду на урегулирование конфликта, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Украина должна для начала переговоров вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД. Глава государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия киевских властей на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. "Тот факт, что Путин сузил военные цели, является позитивным событием. Начиная с этого момента даётся определенная надежда на мирные переговоры. Отказ Украины от членства в НАТО был в определенной степени принят на стамбульских переговорах, и принятие этой статьи не будет проблемой для Киева. Здесь тот факт, что некоторые западные государства заключили с Киевом два соглашения относительно проблем безопасности Украины, ускоряет процесс, ведь такие соглашения о безопасности заключаются со многими странами", - заявил собеседник агентства. По его словам, ультиматум России относительно НАТО в 2022 году касался двух стран: Украины и Грузии. "Тбилиси реализовал другую стратегию и вывел свои отношения с НАТО на определенный уровень. Тот же путь кажется применимым и к Украине. Мирные переговоры начинаются с того, что стороны находятся на очень большом расстоянии друг от друга, но финальная ситуация на поле имеет решающее значение. Вероятно, война в Украине будет заморожена с принятием сложившейся ситуации, и Украина приостановит свою заявку на членство в НАТО", - подчеркнул аналитик.

https://ria.ru/20240614/lavrov-1952891183.html

https://ria.ru/20240614/putin-1952879883.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, владимир путин, нато