https://ria.ru/20240614/zavalnyy-1952787083.html

Завальный прокомментировал строительство "газового хаба" в Турции

Завальный прокомментировал строительство "газового хаба" в Турции - РИА Новости, 14.06.2024

Завальный прокомментировал строительство "газового хаба" в Турции

Решения по строительству проекта "газового хаба" в Турции будут приняты в текущем году, есть высокая заинтересованность к нему, проект надежен, безопасен и не... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T09:53

2024-06-14T09:53

2024-06-14T09:53

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АНКАРА, 14 июн – РИА Новости. Решения по строительству проекта "газового хаба" в Турции будут приняты в текущем году, есть высокая заинтересованность к нему, проект надежен, безопасен и не будет подвергнут санкциям, заявил глава комитета Госдумы РФ энергетике Павел Завальный. Делегация Госдумы нанесла рабочий визит в Турцию, ознакомилась на месте со строительством АЭС "Аккую", провела встречи в парламенте и министерстве энергетики и природных ресурсов Турции. "Этот процесс в работе. Есть опыт электронной площадки Санкт-Петербургской биржи. Надеюсь, будет использован этот опыт. Я думаю, все решения в этом году будут приняты. Потому что даны поручения глав государств (РФ и Турции – ред.), работа ведётся. Как только будет закончена (работа), мы увидим, что получилось", - заявил Завальный на встрече с журналистами по итогам переговоров в Турции. По его словам, транзит российского газа по "Турецкому потоку" составил больше 13 миллиардов кубометров в прошлом году. "Проектная производительность около 15 миллиардов кубометров. Контракт транзита через Украину заканчивается в этом году. Сегодня через Украину, с учётом ограничений, идёт порядка 12-13 миллиардов кубов в год. Конечно, нужен газовый хаб, чтобы обеспечить потребность Пекина, Европы. В чем преимущество газового хаба? Газ обезличивается. Европейский покупатель будут покупать у Турции на хабе, а какой газ будет там, с Азербайджана, России, неизвестно. Соответственно он не будет подвергаться санкциям. Турция, как владелец хаба, получит безопасность, надежность и низкую стоимость. Очень высокая заинтересованность, поэтому точно будет (реализован)", - заявил Завальный на встрече с журналистами по итогам переговоров в Турции. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда – через две недели после взрывов на подводных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" – президент России Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем поставок российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для экспорта в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен. Вице-премьер России Александр Новак сообщал в декабре 2023 года, что "Газпром" и Турция договорились о подготовке дорожной карты такого хаба, и она будет принята в ближайшее время, реализация проекта может начаться в этом году.

https://ria.ru/20231121/khab-1910766077.html

https://ria.ru/20231012/minenergo-1902216353.html

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экономика, турция, россия, украина, павел завальный, владимир путин, александр новак, госдума рф, аэс "аккую", газпром, северный поток, турецкий поток