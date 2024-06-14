https://ria.ru/20240614/zavalnyy-1952787083.html
Завальный прокомментировал строительство "газового хаба" в Турции
Завальный прокомментировал строительство "газового хаба" в Турции - РИА Новости, 14.06.2024
Завальный прокомментировал строительство "газового хаба" в Турции
Решения по строительству проекта "газового хаба" в Турции будут приняты в текущем году, есть высокая заинтересованность к нему, проект надежен, безопасен и не... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T09:53
2024-06-14T09:53
2024-06-14T09:53
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АНКАРА, 14 июн – РИА Новости. Решения по строительству проекта "газового хаба" в Турции будут приняты в текущем году, есть высокая заинтересованность к нему, проект надежен, безопасен и не будет подвергнут санкциям, заявил глава комитета Госдумы РФ энергетике Павел Завальный. Делегация Госдумы нанесла рабочий визит в Турцию, ознакомилась на месте со строительством АЭС "Аккую", провела встречи в парламенте и министерстве энергетики и природных ресурсов Турции. "Этот процесс в работе. Есть опыт электронной площадки Санкт-Петербургской биржи. Надеюсь, будет использован этот опыт. Я думаю, все решения в этом году будут приняты. Потому что даны поручения глав государств (РФ и Турции – ред.), работа ведётся. Как только будет закончена (работа), мы увидим, что получилось", - заявил Завальный на встрече с журналистами по итогам переговоров в Турции. По его словам, транзит российского газа по "Турецкому потоку" составил больше 13 миллиардов кубометров в прошлом году. "Проектная производительность около 15 миллиардов кубометров. Контракт транзита через Украину заканчивается в этом году. Сегодня через Украину, с учётом ограничений, идёт порядка 12-13 миллиардов кубов в год. Конечно, нужен газовый хаб, чтобы обеспечить потребность Пекина, Европы. В чем преимущество газового хаба? Газ обезличивается. Европейский покупатель будут покупать у Турции на хабе, а какой газ будет там, с Азербайджана, России, неизвестно. Соответственно он не будет подвергаться санкциям. Турция, как владелец хаба, получит безопасность, надежность и низкую стоимость. Очень высокая заинтересованность, поэтому точно будет (реализован)", - заявил Завальный на встрече с журналистами по итогам переговоров в Турции. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда – через две недели после взрывов на подводных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" – президент России Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем поставок российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для экспорта в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен. Вице-премьер России Александр Новак сообщал в декабре 2023 года, что "Газпром" и Турция договорились о подготовке дорожной карты такого хаба, и она будет принята в ближайшее время, реализация проекта может начаться в этом году.
https://ria.ru/20231121/khab-1910766077.html
https://ria.ru/20231012/minenergo-1902216353.html
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экономика, турция, россия, украина, павел завальный, владимир путин, александр новак, госдума рф, аэс "аккую", газпром, северный поток, турецкий поток
Экономика, Турция, Россия, Украина, Павел Завальный, Владимир Путин, Александр Новак, Госдума РФ, АЭС "Аккую", Газпром, Северный поток, Турецкий поток
Завальный прокомментировал строительство "газового хаба" в Турции
Завальный: решения по строительству "газового хаба" в Турции примут в этом году
АНКАРА, 14 июн – РИА Новости. Решения по строительству проекта "газового хаба" в Турции будут приняты в текущем году, есть высокая заинтересованность к нему, проект надежен, безопасен и не будет подвергнут санкциям, заявил глава комитета Госдумы РФ энергетике Павел Завальный.
Делегация Госдумы нанесла рабочий визит в Турцию, ознакомилась на месте со строительством АЭС "Аккую", провела встречи в парламенте и министерстве энергетики и природных ресурсов Турции.
«
"Этот процесс в работе. Есть опыт электронной площадки Санкт-Петербургской биржи. Надеюсь, будет использован этот опыт. Я думаю, все решения в этом году будут приняты. Потому что даны поручения глав государств (РФ и Турции – ред.), работа ведётся. Как только будет закончена (работа), мы увидим, что получилось", - заявил Завальный на встрече с журналистами по итогам переговоров в Турции.
По его словам, транзит российского газа по "Турецкому потоку" составил больше 13 миллиардов кубометров в прошлом году.
"Проектная производительность около 15 миллиардов кубометров. Контракт транзита через Украину заканчивается в этом году. Сегодня через Украину, с учётом ограничений, идёт порядка 12-13 миллиардов кубов в год. Конечно, нужен газовый хаб, чтобы обеспечить потребность Пекина, Европы. В чем преимущество газового хаба? Газ обезличивается. Европейский покупатель будут покупать у Турции на хабе, а какой газ будет там, с Азербайджана, России, неизвестно. Соответственно он не будет подвергаться санкциям. Турция, как владелец хаба, получит безопасность, надежность и низкую стоимость. Очень высокая заинтересованность, поэтому точно будет (реализован)", - заявил Завальный на встрече с журналистами по итогам переговоров в Турции.
Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда – через две недели после взрывов на подводных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" – президент России Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем поставок российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для экспорта в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.
Вице-премьер России Александр Новак сообщал в декабре 2023 года, что "Газпром" и Турция договорились о подготовке дорожной карты такого хаба, и она будет принята в ближайшее время, реализация проекта может начаться в этом году.