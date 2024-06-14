https://ria.ru/20240614/zatyagivanie-1953029860.html

В США будут затягивать мирный процесс по Украине, считают в Турции

В США будут затягивать мирный процесс по Украине, считают в Турции - РИА Новости, 14.06.2024

В США будут затягивать мирный процесс по Украине, считают в Турции

Находящиеся у власти в США демократы будут стараться как можно дольше откладывать начало переговоров между РФ и Украиной, заявил РИА Новости заместитель главы... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T21:28

2024-06-14T21:28

2024-06-14T21:28

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СТАМБУЛ, 14 июн – РИА Новости. Находящиеся у власти в США демократы будут стараться как можно дольше откладывать начало переговоров между РФ и Украиной, заявил РИА Новости заместитель главы турецкой оппозиционной партии ATA по внешней политике Феррух Сезгин. "Думаю, что демократы, прежде чем (президент) Джо Байден покинет свой пост, будут стараться как можно дольше откладывать начало переговоров по Украине, или по крайней мере, если они все же начнутся, будут стараться затянуть их как можно дольше", - сказал Сезгин. В пятницу на встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Вместе с тем, по его словам, на президентских выборах в США в ноябре есть вероятность победы Дональда Трампа. "В этом случае республиканцы не будут выступать против российских интересов, а учитывая слоган Трампа "США прежде всего", оставят Европу наедине с ее судьбой, не относясь серьезно к ее защите", - считает собеседник агентства. НАТО же, по его мнению, отрицательно воспримет предложение Путина по урегулированию. В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией - издал такой указ. Путин неоднократно заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.

https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html

https://ria.ru/20240614/zelenskiy-1952961759.html

https://ria.ru/20240614/shveytsariya-1952998834.html

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