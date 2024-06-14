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В США будут затягивать мирный процесс по Украине, считают в Турции - РИА Новости, 14.06.2024
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21:28 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/zatyagivanie-1953029860.html
В США будут затягивать мирный процесс по Украине, считают в Турции
В США будут затягивать мирный процесс по Украине, считают в Турции - РИА Новости, 14.06.2024
В США будут затягивать мирный процесс по Украине, считают в Турции
Находящиеся у власти в США демократы будут стараться как можно дольше откладывать начало переговоров между РФ и Украиной, заявил РИА Новости заместитель главы... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T21:28
2024-06-14T21:28
в мире
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СТАМБУЛ, 14 июн – РИА Новости. Находящиеся у власти в США демократы будут стараться как можно дольше откладывать начало переговоров между РФ и Украиной, заявил РИА Новости заместитель главы турецкой оппозиционной партии ATA по внешней политике Феррух Сезгин. "Думаю, что демократы, прежде чем (президент) Джо Байден покинет свой пост, будут стараться как можно дольше откладывать начало переговоров по Украине, или по крайней мере, если они все же начнутся, будут стараться затянуть их как можно дольше", - сказал Сезгин. В пятницу на встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Вместе с тем, по его словам, на президентских выборах в США в ноябре есть вероятность победы Дональда Трампа. "В этом случае республиканцы не будут выступать против российских интересов, а учитывая слоган Трампа "США прежде всего", оставят Европу наедине с ее судьбой, не относясь серьезно к ее защите", - считает собеседник агентства. НАТО же, по его мнению, отрицательно воспримет предложение Путина по урегулированию. В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией - издал такой указ. Путин неоднократно заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.
https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html
https://ria.ru/20240614/zelenskiy-1952961759.html
https://ria.ru/20240614/shveytsariya-1952998834.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, нато, верховная рада украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Верховная Рада Украины
В США будут затягивать мирный процесс по Украине, считают в Турции

Турецкая партия ATA: демократы США будут затягивать мирный процесс по Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 14 июн – РИА Новости. Находящиеся у власти в США демократы будут стараться как можно дольше откладывать начало переговоров между РФ и Украиной, заявил РИА Новости заместитель главы турецкой оппозиционной партии ATA по внешней политике Феррух Сезгин.
«
"Думаю, что демократы, прежде чем (президент) Джо Байден покинет свой пост, будут стараться как можно дольше откладывать начало переговоров по Украине, или по крайней мере, если они все же начнутся, будут стараться затянуть их как можно дольше", - сказал Сезгин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин предложил Западу выбор между плохим и катастрофическим
Вчера, 16:28
В пятницу на встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
Вместе с тем, по его словам, на президентских выборах в США в ноябре есть вероятность победы Дональда Трампа.
«
"В этом случае республиканцы не будут выступать против российских интересов, а учитывая слоган Трампа "США прежде всего", оставят Европу наедине с ее судьбой, не относясь серьезно к ее защите", - считает собеседник агентства.
НАТО же, по его мнению, отрицательно воспримет предложение Путина по урегулированию.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Зеленский ответил на мирное предложение Путина
Вчера, 17:01
В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией - издал такой указ. Путин неоднократно заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Швейцария опубликовала темы конференции по Украине
Вчера, 19:07
 
В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОВерховная Рада Украины
 
 
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