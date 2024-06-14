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Запад пускает в ход запреты из-за проигрыша в конкуренции, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
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12:51 14.06.2024 (обновлено: 13:07 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/zapad-1952849968.html
Запад пускает в ход запреты из-за проигрыша в конкуренции, заявил Путин
Запад пускает в ход запреты из-за проигрыша в конкуренции, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
Запад пускает в ход запреты из-за проигрыша в конкуренции, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что Запад, проигрывая в конкуренции, пускает в ход запретительные барьеры. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:51
2024-06-14T13:07
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Запад, проигрывая в конкуренции, пускает в ход запретительные барьеры."Проигрывая в конкуренции, даже по тем правилам, которые Запад сам написал под себя, пускает в ход запретительные барьеры, все виды протекционизма", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
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владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Запад пускает в ход запреты из-за проигрыша в конкуренции, заявил Путин

Путин: проигрывая в конкуренции, Запад пускает в ход запретительные барьеры

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Запад, проигрывая в конкуренции, пускает в ход запретительные барьеры.
"Проигрывая в конкуренции, даже по тем правилам, которые Запад сам написал под себя, пускает в ход запретительные барьеры, все виды протекционизма", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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