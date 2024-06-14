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Мать спасенного в Газе россиянина надеется, что других заложников отпустят - РИА Новости, 14.06.2024
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05:48 14.06.2024
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Мать спасенного в Газе россиянина надеется, что других заложников отпустят
Мать спасенного в Газе россиянина надеется, что других заложников отпустят - РИА Новости, 14.06.2024
Мать спасенного в Газе россиянина надеется, что других заложников отпустят
Мать спасенного из плена в секторе Газа российского заложника Андрея Козлова Евгения в интервью РИА Новости выразила надежду, что конфликтующим сторонам удастся РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T05:48
2024-06-14T05:48
в мире
россия
израиль
андрей козлов
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - РИА Новости. Мать спасенного из плена в секторе Газа российского заложника Андрея Козлова Евгения в интервью РИА Новости выразила надежду, что конфликтующим сторонам удастся добиться заключения сделки по освобождению заложников в обмен на прекращение огня в палестинском анклаве, и все удерживаемые заложники будут отпущены. В субботу, 8 июня, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что в ходе сложной и комплексной силовой операции с участием сотен бойцов в районе лагеря беженцев Нусейрат в центре сектора Газа были найдены и спасены четверо заложников, которые были похищены палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года. В ходе операции был, в частности, освобожден россиянин Андрей Козлов, которого обнаружили в одном из домов вместе с израильскими заложниками Меиром Альмогом и Шломи Зивом. После освобождения все они несколько дней обследовались в больнице "Шиба". "Я очень надеялась на то, что будет достигнута сделка. В глубине души я боялась, что будет военная операция, так как я осознавала, насколько это сложно, страшно и рискованно. Но в последнее время, когда шансы на достижение соглашения становились всё меньше, а ХАМАС раз за разом отказывался от сделки, мне начало казаться, что военная операция - это единственный способ спасти заложников", - рассказала Евгения. Мать россиянина призналась, что "с ужасом думает" о судьбе оставшихся в Газе заложников, так как считает, что ХАМАС наверняка усилило их охрану, поэтому спасти их в рамках еще одной спецоперации будет сложнее. "Я с ужасом думаю об их судьбе. Мы очень ждем и надеемся, что сделка будет заключена, и что весь мир окажет давление на ХАМАС. Мы надеемся, что ХАМАС позволит освободить этих оставшихся несчастных людей и прекратить войну", - подчеркнула Евгения. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых 39 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 заложников, эта цифра включает в себя погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. В частности, благодаря усилиям российских дипломатов и МИД РФ ранее удалось добиться вызволения из сектора Газа трех российских граждан, а также нескольких граждан Израиля. Двое граждан РФ до сих пор удерживаются в плену радикалов.
https://ria.ru/20240612/zalozhnik-1952436742.html
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в мире, россия, израиль, андрей козлов, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Израиль, Андрей Козлов, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Мать спасенного в Газе россиянина надеется, что других заложников отпустят

Мать спасенного в Газе россиянина надеется, что других заложников тоже отпустят

© AP Photo / Tomer AppelbaumРоссиянин Андрей Козлов в медицинском центре в Рамат-Гане, Израиль
Россиянин Андрей Козлов в медицинском центре в Рамат-Гане, Израиль - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Tomer Appelbaum
Россиянин Андрей Козлов в медицинском центре в Рамат-Гане, Израиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - РИА Новости. Мать спасенного из плена в секторе Газа российского заложника Андрея Козлова Евгения в интервью РИА Новости выразила надежду, что конфликтующим сторонам удастся добиться заключения сделки по освобождению заложников в обмен на прекращение огня в палестинском анклаве, и все удерживаемые заложники будут отпущены.
В субботу, 8 июня, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что в ходе сложной и комплексной силовой операции с участием сотен бойцов в районе лагеря беженцев Нусейрат в центре сектора Газа были найдены и спасены четверо заложников, которые были похищены палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года. В ходе операции был, в частности, освобожден россиянин Андрей Козлов, которого обнаружили в одном из домов вместе с израильскими заложниками Меиром Альмогом и Шломи Зивом. После освобождения все они несколько дней обследовались в больнице "Шиба".
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"Я очень надеялась на то, что будет достигнута сделка. В глубине души я боялась, что будет военная операция, так как я осознавала, насколько это сложно, страшно и рискованно. Но в последнее время, когда шансы на достижение соглашения становились всё меньше, а ХАМАС раз за разом отказывался от сделки, мне начало казаться, что военная операция - это единственный способ спасти заложников", - рассказала Евгения.
Мать россиянина призналась, что "с ужасом думает" о судьбе оставшихся в Газе заложников, так как считает, что ХАМАС наверняка усилило их охрану, поэтому спасти их в рамках еще одной спецоперации будет сложнее.
"Я с ужасом думаю об их судьбе. Мы очень ждем и надеемся, что сделка будет заключена, и что весь мир окажет давление на ХАМАС. Мы надеемся, что ХАМАС позволит освободить этих оставшихся несчастных людей и прекратить войну", - подчеркнула Евгения.
По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых 39 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 заложников, эта цифра включает в себя погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. В частности, благодаря усилиям российских дипломатов и МИД РФ ранее удалось добиться вызволения из сектора Газа трех российских граждан, а также нескольких граждан Израиля. Двое граждан РФ до сих пор удерживаются в плену радикалов.
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В миреРоссияИзраильАндрей КозловХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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