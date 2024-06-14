https://ria.ru/20240614/zakonoproekt-1952901623.html

Комитет ГД одобрил проекты об ответственности за пропаганду наркотиков

Комитет ГД одобрил проекты об ответственности за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 14.06.2024

Комитет ГД одобрил проекты об ответственности за пропаганду наркотиков

Комитет Госдумы по госстроительству после доработки пакета законопроектов о полном запрете пропаганды наркотиков повторно рекомендовал палате принять во втором... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:30

2024-06-14T14:30

2024-06-14T14:30

общество

госдума рф

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству после доработки пакета законопроектов о полном запрете пропаганды наркотиков повторно рекомендовал палате принять во втором чтении два законопроекта о наказаниях за нарушение такого запрета, следует из заключения комитета. Изменения вносятся в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, проекты являются частью пакета из трех законопроектов о запрете пропаганды наркотиков. "Рассмотрев указанный проект федерального закона и материалы по его доработке, Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству решил: рекомендовать Государственной Думе принять во втором чтении проект федерального закона", - сказано в тексте заключения. Законопроектом предлагается штрафовать до 600 тысяч рублей за распространение произведений литературы и искусства с информацией о наркотиках с нарушением требований о маркировке произведений. Повторную пропаганду наркотических средств в интернете, если нарушение совершенно два раза в течение года, предлагается наказывать штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового. Также может быть назначено наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности. В случае принятия закон вступит в силу 1 июня 2025 года.

https://ria.ru/20240527/gosduma-1948627382.html

https://ria.ru/20240527/duma-1948579925.html

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общество, госдума рф