https://ria.ru/20240614/zakharova-1952941031.html
Захарова высказалась об отказе Киева от мирной инициативы Путина
Захарова высказалась об отказе Киева от мирной инициативы Путина - РИА Новости, 14.06.2024
Захарова высказалась об отказе Киева от мирной инициативы Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости отказ офиса Владимира Зеленского от предложений президента России Владимира Путина... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:08
2024-06-14T16:08
2024-06-14T16:16
киев
украина
мария захарова
владимир путин
в мире
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости отказ офиса Владимира Зеленского от предложений президента России Владимира Путина по мирному урегулированию на Украине, заявила, что таким образом украинцев лишают реального шанса на мир.Ранее в офисе Зеленского отвергли предложения Путина по мирным переговорам, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности.Советник главы офиса Михаил Подоляк посчитал заявление Путина якобы попыткой перехватить инициативу перед саммитом по Украине в Швейцарии."А им уже на украинский перевели? Банковая уже довела и Украину и украинцев до крайней точки. Подобными заявлениями хотят лишить граждан Украины реального шанса на мир", - сказала Захарова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_560:0:3289:2047_1920x0_80_0_0_75cf037a98528dd68bf8eb2bf3c48a01.jpg
Путин о российских условиях для начала переговоров с Киевом
Заявление Путина о российских условиях для начала переговоров с Киевом.
2024-06-14T16:08
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PT1M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, украина, мария захарова, владимир путин, видео, в мире, россия, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Киев, Украина, Мария Захарова, Владимир Путин, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова высказалась об отказе Киева от мирной инициативы Путина
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости отказ офиса Владимира Зеленского от предложений президента России Владимира Путина по мирному урегулированию на Украине, заявила, что таким образом украинцев лишают реального шанса на мир.
2024-06-14T16:08
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PT1M07S
Захарова высказалась об отказе Киева от мирной инициативы Путина
Захарова об отказе Киева от предложения Путина: лишают украинцев шанса на мир
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости отказ офиса Владимира Зеленского от предложений президента России Владимира Путина по мирному урегулированию на Украине, заявила, что таким образом украинцев лишают реального шанса на мир.
Ранее в офисе Зеленского отвергли предложения Путина по мирным переговорам, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности.
Советник главы офиса Михаил Подоляк
посчитал заявление Путина якобы попыткой перехватить инициативу перед саммитом по Украине в Швейцарии
.
"А им уже на украинский перевели? Банковая уже довела и Украину и украинцев до крайней точки. Подобными заявлениями хотят лишить граждан Украины реального шанса на мир", - сказала Захарова.