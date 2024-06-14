https://ria.ru/20240614/zakharova-1952941031.html

Захарова высказалась об отказе Киева от мирной инициативы Путина

Захарова высказалась об отказе Киева от мирной инициативы Путина - РИА Новости, 14.06.2024

Захарова высказалась об отказе Киева от мирной инициативы Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости отказ офиса Владимира Зеленского от предложений президента России Владимира Путина... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T16:08

2024-06-14T16:08

2024-06-14T16:16

киев

украина

мария захарова

владимир путин

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владимир зеленский

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости отказ офиса Владимира Зеленского от предложений президента России Владимира Путина по мирному урегулированию на Украине, заявила, что таким образом украинцев лишают реального шанса на мир.Ранее в офисе Зеленского отвергли предложения Путина по мирным переговорам, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности.Советник главы офиса Михаил Подоляк посчитал заявление Путина якобы попыткой перехватить инициативу перед саммитом по Украине в Швейцарии."А им уже на украинский перевели? Банковая уже довела и Украину и украинцев до крайней точки. Подобными заявлениями хотят лишить граждан Украины реального шанса на мир", - сказала Захарова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о российских условиях для начала переговоров с Киевом Заявление Путина о российских условиях для начала переговоров с Киевом. 2024-06-14T16:08 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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