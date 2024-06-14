https://ria.ru/20240614/zakharova-1952809667.html

Варшава рассматривает западную Украину как часть Польши, заявила Захарова

Варшава рассматривает западную Украину как часть Польши, заявила Захарова - РИА Новости, 14.06.2024

Варшава рассматривает западную Украину как часть Польши, заявила Захарова

Западная часть Украины рассматривается Варшавой как часть польского государства, Киеву отказывают во вступлении в НАТО, чтобы не признавать границ, о которых... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T11:10

2024-06-14T11:10

2024-06-14T11:10

в мире

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Западная часть Украины рассматривается Варшавой как часть польского государства, Киеву отказывают во вступлении в НАТО, чтобы не признавать границ, о которых заявляют представители киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что Киеву отказывают в возможности стать членом НАТО, потому что вступление в альянс означает "признание всеми членами НАТО границ Украины". "Они это не делают, потому что у ряда членов НАТО, в частности Польши, есть свое представление о том, какие должны быть границы Украины. Западная часть Украины последние годы политическим истеблишментом Польши рассматривается как часть его польского государства. И уж точно с точки зрения польских политиков не должна принадлежать украинцам", - сказала Захарова журналистам.

https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, польша, мария захарова, нато, варшава