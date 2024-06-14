https://ria.ru/20240614/zakharova-1952809667.html
Варшава рассматривает западную Украину как часть Польши, заявила Захарова
Варшава рассматривает западную Украину как часть Польши, заявила Захарова - РИА Новости, 14.06.2024
Варшава рассматривает западную Украину как часть Польши, заявила Захарова
Западная часть Украины рассматривается Варшавой как часть польского государства, Киеву отказывают во вступлении в НАТО, чтобы не признавать границ, о которых... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T11:10
2024-06-14T11:10
2024-06-14T11:10
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Западная часть Украины рассматривается Варшавой как часть польского государства, Киеву отказывают во вступлении в НАТО, чтобы не признавать границ, о которых заявляют представители киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что Киеву отказывают в возможности стать членом НАТО, потому что вступление в альянс означает "признание всеми членами НАТО границ Украины". "Они это не делают, потому что у ряда членов НАТО, в частности Польши, есть свое представление о том, какие должны быть границы Украины. Западная часть Украины последние годы политическим истеблишментом Польши рассматривается как часть его польского государства. И уж точно с точки зрения польских политиков не должна принадлежать украинцам", - сказала Захарова журналистам.
https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, польша, мария захарова, нато, варшава
В мире, Украина, Киев, Польша, Мария Захарова, НАТО, Варшава
Варшава рассматривает западную Украину как часть Польши, заявила Захарова
Захарова: Киеву отказывают во вступлении в НАТО, чтобы не признавать границ
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Западная часть Украины рассматривается Варшавой как часть польского государства, Киеву отказывают во вступлении в НАТО, чтобы не признавать границ, о которых заявляют представители киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат отметила, что Киеву отказывают в возможности стать членом НАТО, потому что вступление в альянс означает "признание всеми членами НАТО границ Украины".
"Они это не делают, потому что у ряда членов НАТО, в частности Польши, есть свое представление о том, какие должны быть границы Украины. Западная часть Украины последние годы политическим истеблишментом Польши рассматривается как часть его польского государства. И уж точно с точки зрения польских политиков не должна принадлежать украинцам", - сказала Захарова журналистам.