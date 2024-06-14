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Варшава рассматривает западную Украину как часть Польши, заявила Захарова - РИА Новости, 14.06.2024
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11:10 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/zakharova-1952809667.html
Варшава рассматривает западную Украину как часть Польши, заявила Захарова
Варшава рассматривает западную Украину как часть Польши, заявила Захарова - РИА Новости, 14.06.2024
Варшава рассматривает западную Украину как часть Польши, заявила Захарова
Западная часть Украины рассматривается Варшавой как часть польского государства, Киеву отказывают во вступлении в НАТО, чтобы не признавать границ, о которых... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T11:10
2024-06-14T11:10
в мире
украина
киев
польша
мария захарова
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Западная часть Украины рассматривается Варшавой как часть польского государства, Киеву отказывают во вступлении в НАТО, чтобы не признавать границ, о которых заявляют представители киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что Киеву отказывают в возможности стать членом НАТО, потому что вступление в альянс означает "признание всеми членами НАТО границ Украины". "Они это не делают, потому что у ряда членов НАТО, в частности Польши, есть свое представление о том, какие должны быть границы Украины. Западная часть Украины последние годы политическим истеблишментом Польши рассматривается как часть его польского государства. И уж точно с точки зрения польских политиков не должна принадлежать украинцам", - сказала Захарова журналистам.
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в мире, украина, киев, польша, мария захарова, нато, варшава
В мире, Украина, Киев, Польша, Мария Захарова, НАТО, Варшава
Варшава рассматривает западную Украину как часть Польши, заявила Захарова

Захарова: Киеву отказывают во вступлении в НАТО, чтобы не признавать границ

© РИА Новости / Павел Паламарчук | Перейти в медиабанкВид на старую часть Львова и Латинский Кафедральный собор
Вид на старую часть Львова и Латинский Кафедральный собор - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Вид на старую часть Львова и Латинский Кафедральный собор. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Западная часть Украины рассматривается Варшавой как часть польского государства, Киеву отказывают во вступлении в НАТО, чтобы не признавать границ, о которых заявляют представители киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат отметила, что Киеву отказывают в возможности стать членом НАТО, потому что вступление в альянс означает "признание всеми членами НАТО границ Украины".
"Они это не делают, потому что у ряда членов НАТО, в частности Польши, есть свое представление о том, какие должны быть границы Украины. Западная часть Украины последние годы политическим истеблишментом Польши рассматривается как часть его польского государства. И уж точно с точки зрения польских политиков не должна принадлежать украинцам", - сказала Захарова журналистам.
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