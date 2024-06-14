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Захарова оценила соглашение о гарантиях безопасности США и Украины - РИА Новости, 14.06.2024
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10:34 14.06.2024 (обновлено: 11:35 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/zakharova-1952798680.html
Захарова оценила соглашение о гарантиях безопасности США и Украины
Захарова оценила соглашение о гарантиях безопасности США и Украины - РИА Новости, 14.06.2024
Захарова оценила соглашение о гарантиях безопасности США и Украины
Соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и США не имеют юридической силы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T10:34
2024-06-14T11:35
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и США не имеют юридической силы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.США и Украина в четверг подписали соглашение о гарантиях безопасности, призванное, по задумке Белого дома, стать "мостом" к членству Украины в НАТО. Подписантами соглашения по итогам встречи в Италии выступили хозяин Белого дома Джо Байден и Владимир Зеленский, чей срок полномочий истек в конце мая. Таким образом, США стали 16-й страной, подписавшей такого рода соглашение с Украиной."То же самое с этими так называемыми соглашениями. Дело в том, что это обычные бумажки. В принципе не хочу принижать значение работы с прессой, но где-то мне кажется пресс-релизы даже поважнее будут. Потому что они несут в себе некую суть, заряженность, отражают произошедшие события. Эти соглашения ни о чем, они не имеют юридической силы", - сказала она журналистам.По мнению Захаровой, он нужны "чтобы демонстрировать оставшимся на Украине гражданам, которых Зеленский еще под нож не пустил, что вроде как мировое сообщество с ними"."В том числе, я думаю, что это им нужно, чтобы приехать на так называемую конференцию в Швейцарии с какими-то наработками, опять же квазиюридического характера", - добавила она.
https://ria.ru/20240612/ukraina-1952303410.html
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сша, украина, в мире, россия, владимир зеленский, мария захарова, джо байден, нато
США, Украина, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Джо Байден, НАТО
Захарова оценила соглашение о гарантиях безопасности США и Украины

Захарова: соглашения о гарантиях безопасности не имеют юридической силы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и США не имеют юридической силы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
США и Украина в четверг подписали соглашение о гарантиях безопасности, призванное, по задумке Белого дома, стать "мостом" к членству Украины в НАТО. Подписантами соглашения по итогам встречи в Италии выступили хозяин Белого дома Джо Байден и Владимир Зеленский, чей срок полномочий истек в конце мая. Таким образом, США стали 16-й страной, подписавшей такого рода соглашение с Украиной.
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"То же самое с этими так называемыми соглашениями. Дело в том, что это обычные бумажки. В принципе не хочу принижать значение работы с прессой, но где-то мне кажется пресс-релизы даже поважнее будут. Потому что они несут в себе некую суть, заряженность, отражают произошедшие события. Эти соглашения ни о чем, они не имеют юридической силы", - сказала она журналистам.
По мнению Захаровой, он нужны "чтобы демонстрировать оставшимся на Украине гражданам, которых Зеленский еще под нож не пустил, что вроде как мировое сообщество с ними".
"В том числе, я думаю, что это им нужно, чтобы приехать на так называемую конференцию в Швейцарии с какими-то наработками, опять же квазиюридического характера", - добавила она.
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