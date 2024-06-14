https://ria.ru/20240614/zaderzhanie-1952906786.html
В России задержали банду, организовавшую канал незаконной миграции
В России задержали банду, организовавшую канал незаконной миграции - РИА Новости, 14.06.2024
В России задержали банду, организовавшую канал незаконной миграции
Банду из четверых человек, организовавшую канал незаконной миграции, задержали в Московском регионе и Смоленской области, сообщила представитель МВД РФ Ирина... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:41
2024-06-14T14:41
2024-06-14T15:01
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Банду из четверых человек, организовавшую канал незаконной миграции, задержали в Московском регионе и Смоленской области, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из УВД по САО ГУ МВД России по городу Москве пресекли деятельность организованной группы, которая специализировалась на легализации иностранных граждан, незаконно находящихся на территории Российской Федерации", - написала Волк в своем Telegram-канале. По ее словам, злоумышленники в течение полутора лет изготавливали фиктивные трудовые договоры, оформленные на подставных лиц. Уведомления о заключении трудовых договоров с иностранцами соучастники направляли в территориальные подразделения отделов по вопросам миграции Московского региона через "Единый портал государственных и муниципальных услуг". "В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Московском региона и Смоленской области оперативники задержали четверых подозреваемых", - добавила Волк. В ходе обысков в офисном помещении и в квартире, где проживали нарушители, изъяты документы, а также печати, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 322.1 УК РФ "организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору". В отношении двоих задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ещё двое находятся под домашним арестом, заключила представитель МВД РФ.
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происшествия, россия, смоленская область, москва, ирина волк
Происшествия, Россия, Смоленская область, Москва, Ирина Волк
В России задержали банду, организовавшую канал незаконной миграции
В двух российских регионах задержали банду, занимавшуюся незаконной миграцией
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Банду из четверых человек, организовавшую канал незаконной миграции, задержали в Московском регионе и Смоленской области, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из УВД по САО ГУ МВД России по городу Москве пресекли деятельность организованной группы, которая специализировалась на легализации иностранных граждан, незаконно находящихся на территории Российской Федерации", - написала Волк в своем Telegram-канале
.
По ее словам, злоумышленники в течение полутора лет изготавливали фиктивные трудовые договоры, оформленные на подставных лиц. Уведомления о заключении трудовых договоров с иностранцами соучастники направляли в территориальные подразделения отделов по вопросам миграции Московского региона через "Единый портал государственных и муниципальных услуг".
"В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Московском региона и Смоленской области оперативники задержали четверых подозреваемых", - добавила Волк.
В ходе обысков в офисном помещении и в квартире, где проживали нарушители, изъяты документы, а также печати, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 322.1 УК РФ "организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору". В отношении двоих задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ещё двое находятся под домашним арестом, заключила представитель МВД РФ.