https://ria.ru/20240614/youtube-1952906270.html

YouTube заблокировал документальный фильм RT на итальянском языке

YouTube заблокировал документальный фильм RT на итальянском языке - РИА Новости, 14.06.2024

YouTube заблокировал документальный фильм RT на итальянском языке

Видеохостинг YouTube заблокировал документальный фильм телеканала RT "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" на итальянском языке, сообщает теелканал в... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:40

2024-06-14T14:40

2024-06-14T14:40

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Видеохостинг YouTube заблокировал документальный фильм телеканала RT "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" на итальянском языке, сообщает теелканал в Telegram-канале. "️YouTube заблокировал документальный фильм RT "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" на итальянском языке", - говорится в заявлении.Отмечается, что фильм был опубликован в канале итальянского журналиста Винченцо Лоруссо, который регулярно работает в Донбассе. Кроме того, с требованием заблокировать видео к Google 4 июня обратилось правительство Италии. Документ оказался в распоряжении местного издания agcom. it. Авторов фильма обвинили в разжигании расовой ненависти и унижении человеческого достоинства.

https://ria.ru/20240529/analog-1949182173.html

https://ria.ru/20240409/italiya-1938612589.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, донбасс, италия, youtube, google