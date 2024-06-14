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YouTube заблокировал документальный фильм RT на итальянском языке - РИА Новости, 14.06.2024
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14:40 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/youtube-1952906270.html
YouTube заблокировал документальный фильм RT на итальянском языке
YouTube заблокировал документальный фильм RT на итальянском языке - РИА Новости, 14.06.2024
YouTube заблокировал документальный фильм RT на итальянском языке
Видеохостинг YouTube заблокировал документальный фильм телеканала RT "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" на итальянском языке, сообщает теелканал в... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:40
2024-06-14T14:40
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Видеохостинг YouTube заблокировал документальный фильм телеканала RT "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" на итальянском языке, сообщает теелканал в Telegram-канале. "️YouTube заблокировал документальный фильм RT "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" на итальянском языке", - говорится в заявлении.Отмечается, что фильм был опубликован в канале итальянского журналиста Винченцо Лоруссо, который регулярно работает в Донбассе. Кроме того, с требованием заблокировать видео к Google 4 июня обратилось правительство Италии. Документ оказался в распоряжении местного издания agcom. it. Авторов фильма обвинили в разжигании расовой ненависти и унижении человеческого достоинства.
https://ria.ru/20240529/analog-1949182173.html
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в мире, технологии, донбасс, италия, youtube, google
В мире, Технологии, Донбасс, Италия, YouTube, Google
YouTube заблокировал документальный фильм RT на итальянском языке

YouTube заблокировал фильм RT "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" на итальянском

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Видеохостинг YouTube заблокировал документальный фильм телеканала RT "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" на итальянском языке, сообщает теелканал в Telegram-канале.
"️YouTube заблокировал документальный фильм RT "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" на итальянском языке", - говорится в заявлении.
Логотип видеохостинга YouTube. - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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Отмечается, что фильм был опубликован в канале итальянского журналиста Винченцо Лоруссо, который регулярно работает в Донбассе.
Кроме того, с требованием заблокировать видео к Google 4 июня обратилось правительство Италии. Документ оказался в распоряжении местного издания agcom. it. Авторов фильма обвинили в разжигании расовой ненависти и унижении человеческого достоинства.
Показ фильма RT Донбасс. Вчера, сегодня, завтра в Италии
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В миреТехнологииДонбассИталияYouTubeGoogle
 
 
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