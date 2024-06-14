https://ria.ru/20240614/youtube-1952906270.html
YouTube заблокировал документальный фильм RT на итальянском языке
YouTube заблокировал документальный фильм RT на итальянском языке - РИА Новости, 14.06.2024
YouTube заблокировал документальный фильм RT на итальянском языке
Видеохостинг YouTube заблокировал документальный фильм телеканала RT "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" на итальянском языке, сообщает теелканал в... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:40
2024-06-14T14:40
2024-06-14T14:40
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Видеохостинг YouTube заблокировал документальный фильм телеканала RT "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" на итальянском языке, сообщает теелканал в Telegram-канале. "️YouTube заблокировал документальный фильм RT "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" на итальянском языке", - говорится в заявлении.Отмечается, что фильм был опубликован в канале итальянского журналиста Винченцо Лоруссо, который регулярно работает в Донбассе. Кроме того, с требованием заблокировать видео к Google 4 июня обратилось правительство Италии. Документ оказался в распоряжении местного издания agcom. it. Авторов фильма обвинили в разжигании расовой ненависти и унижении человеческого достоинства.
https://ria.ru/20240529/analog-1949182173.html
https://ria.ru/20240409/italiya-1938612589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, донбасс, италия, youtube, google
В мире, Технологии, Донбасс, Италия, YouTube, Google
YouTube заблокировал документальный фильм RT на итальянском языке
YouTube заблокировал фильм RT "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" на итальянском