https://ria.ru/20240614/yaponiya-1952768739.html

Банк Японии сократил объемы выкупа гособлигаций

Банк Японии сократил объемы выкупа гособлигаций - РИА Новости, 14.06.2024

Банк Японии сократил объемы выкупа гособлигаций

Банк Японии – центробанк страны, принял решение о сокращении объемов выкупа гособлигаций, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T08:41

2024-06-14T08:41

2024-06-14T08:41

экономика

япония

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ТОКИО, 14 июн – РИА Новости. Банк Японии – центробанк страны, принял решение о сокращении объемов выкупа гособлигаций, сообщил телеканал NHK. Решение принято большинством голосов на совещании о финансовой политике, которое проводилось в четверг и пятницу. До сих пор предельной суммой выкупа являлось 6 триллионов иен в месяц. Конкретный план сокращения масштабов выкупа на ближайшие год-два планируется обсудить и принять на совещании в июле. Такие меры необходимы для оздоровления японской финансовой системы, во многом зависящей от выпуска гособлигаций.

https://ria.ru/20240215/yaponiya-1927472354.html

япония

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2024

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экономика, япония