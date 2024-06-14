https://ria.ru/20240614/yaponiya-1952768739.html
Банк Японии сократил объемы выкупа гособлигаций
Банк Японии сократил объемы выкупа гособлигаций - РИА Новости, 14.06.2024
Банк Японии сократил объемы выкупа гособлигаций
Банк Японии – центробанк страны, принял решение о сокращении объемов выкупа гособлигаций, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T08:41
2024-06-14T08:41
2024-06-14T08:41
экономика
япония
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ТОКИО, 14 июн – РИА Новости. Банк Японии – центробанк страны, принял решение о сокращении объемов выкупа гособлигаций, сообщил телеканал NHK. Решение принято большинством голосов на совещании о финансовой политике, которое проводилось в четверг и пятницу. До сих пор предельной суммой выкупа являлось 6 триллионов иен в месяц. Конкретный план сокращения масштабов выкупа на ближайшие год-два планируется обсудить и принять на совещании в июле. Такие меры необходимы для оздоровления японской финансовой системы, во многом зависящей от выпуска гособлигаций.
https://ria.ru/20240215/yaponiya-1927472354.html
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экономика, япония
Банк Японии сократил объемы выкупа гособлигаций
Центробанк Японии принял решение о сокращении объемов выкупа гособлигаций