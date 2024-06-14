https://ria.ru/20240614/yaponiya-1952760123.html

В Японии пообещали изучить меры по использованию прибыли от активов России

В Японии пообещали изучить меры по использованию прибыли от активов России - РИА Новости, 14.06.2024

В Японии пообещали изучить меры по использованию прибыли от активов России

Япония рассмотрит конкретные меры по решению G7 об использовании прибыли от активов России, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T06:30

2024-06-14T06:30

2024-06-14T06:55

есимаса хаяси

россия

сергей лавров

euroclear

евросоюз

g7

япония

украина

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ТОКИО, 14 июн - РИА Новости. Япония рассмотрит конкретные меры по решению G7 об использовании прибыли от активов России, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси. "В рамках этого согласование деталей будет обсуждаться между странами G7. Наша страна продолжит вносить свой вклад в это обсуждение и рассмотрит конкретные меры", - сказал Хаяси. Ранее сообщалось, что лидеры G7 достигли соглашения в четверг о выделении Киеву в 2024 году кредита в 50 миллиардов долларов с использованием прибыли от замороженных активов РФ. Согласно данным в СМИ со ссылками на источники, у Украины будет несколько каналов получения средств, и их можно будет использовать для разных целей, в том числе на военные и гуманитарные нужды, а также для восстановления страны. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20240614/sanktsii-1952759083.html

https://ria.ru/20240613/aktivy-1952734142.html

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есимаса хаяси, россия, сергей лавров, euroclear, евросоюз, g7, япония, украина