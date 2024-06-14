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В Японии пообещали изучить меры по использованию прибыли от активов России - РИА Новости, 14.06.2024
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06:30 14.06.2024 (обновлено: 06:55 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/yaponiya-1952760123.html
В Японии пообещали изучить меры по использованию прибыли от активов России
В Японии пообещали изучить меры по использованию прибыли от активов России - РИА Новости, 14.06.2024
В Японии пообещали изучить меры по использованию прибыли от активов России
Япония рассмотрит конкретные меры по решению G7 об использовании прибыли от активов России, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T06:30
2024-06-14T06:55
есимаса хаяси
россия
сергей лавров
euroclear
евросоюз
g7
япония
украина
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ТОКИО, 14 июн - РИА Новости. Япония рассмотрит конкретные меры по решению G7 об использовании прибыли от активов России, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси. "В рамках этого согласование деталей будет обсуждаться между странами G7. Наша страна продолжит вносить свой вклад в это обсуждение и рассмотрит конкретные меры", - сказал Хаяси. Ранее сообщалось, что лидеры G7 достигли соглашения в четверг о выделении Киеву в 2024 году кредита в 50 миллиардов долларов с использованием прибыли от замороженных активов РФ. Согласно данным в СМИ со ссылками на источники, у Украины будет несколько каналов получения средств, и их можно будет использовать для разных целей, в том числе на военные и гуманитарные нужды, а также для восстановления страны. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20240614/sanktsii-1952759083.html
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есимаса хаяси, россия, сергей лавров, euroclear, евросоюз, g7, япония, украина
Есимаса Хаяси, Россия, Сергей Лавров, Euroclear, Евросоюз, G7, Япония, Украина
В Японии пообещали изучить меры по использованию прибыли от активов России

Кабмин Японии изучит меры по решению G7 об использовании прибыли от активов РФ

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 14 июн - РИА Новости. Япония рассмотрит конкретные меры по решению G7 об использовании прибыли от активов России, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси.
"В рамках этого согласование деталей будет обсуждаться между странами G7. Наша страна продолжит вносить свой вклад в это обсуждение и рассмотрит конкретные меры", - сказал Хаяси.
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Ранее сообщалось, что лидеры G7 достигли соглашения в четверг о выделении Киеву в 2024 году кредита в 50 миллиардов долларов с использованием прибыли от замороженных активов РФ. Согласно данным в СМИ со ссылками на источники, у Украины будет несколько каналов получения средств, и их можно будет использовать для разных целей, в том числе на военные и гуманитарные нужды, а также для восстановления страны.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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Есимаса ХаясиРоссияСергей ЛавровEuroclearЕвросоюзG7ЯпонияУкраина
 
 
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