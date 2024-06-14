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В Киевской и Хмельницкой областях прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Киевской и Хмельницкой областях прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.06.2024

В Киевской и Хмельницкой областях прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы звучат в Киевской и Хмельницкой областях Украины на фоне воздушной тревоги по всей стране, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T06:18

2024-06-14T06:18

2024-06-14T06:54

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Взрывы звучат в Киевской и Хмельницкой областях Украины на фоне воздушной тревоги по всей стране, сообщает телеканал "Общественное"."В Хмельницкой области слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Телеканал также сообщает о взрывах в Киевской области.В свою очередь телеканал ТСН сообщает, что взрывы звучат в городе Староконстантинов Хмельницкой области.Ранее на всей территории Украины второй раз за сутки объявили воздушную тревогу.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240613/podpole-1952604042.html

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хмельницкая область, в мире, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина, россия