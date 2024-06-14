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В Киевской и Хмельницкой областях прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:18 14.06.2024 (обновлено: 06:54 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/vzryvy-1952759653.html
В Киевской и Хмельницкой областях прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Киевской и Хмельницкой областях прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.06.2024
В Киевской и Хмельницкой областях прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы звучат в Киевской и Хмельницкой областях Украины на фоне воздушной тревоги по всей стране, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T06:18
2024-06-14T06:54
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
в мире
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
россия
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Взрывы звучат в Киевской и Хмельницкой областях Украины на фоне воздушной тревоги по всей стране, сообщает телеканал "Общественное"."В Хмельницкой области слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Телеканал также сообщает о взрывах в Киевской области.В свою очередь телеканал ТСН сообщает, что взрывы звучат в городе Староконстантинов Хмельницкой области.Ранее на всей территории Украины второй раз за сутки объявили воздушную тревогу.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240613/podpole-1952604042.html
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хмельницкая область, в мире, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, В мире, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
В Киевской и Хмельницкой областях прогремели взрывы, сообщили СМИ

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киевской и Хмельницкой областях

© ДСНС України у Харківській областіСотрудники экстренной службы Украины
Сотрудники экстренной службы Украины
© ДСНС України у Харківській області
Сотрудники экстренной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Взрывы звучат в Киевской и Хмельницкой областях Украины на фоне воздушной тревоги по всей стране, сообщает телеканал "Общественное".
"В Хмельницкой области слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Телеканал также сообщает о взрывах в Киевской области.
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Вчера, 15:32
В свою очередь телеканал ТСН сообщает, что взрывы звучат в городе Староконстантинов Хмельницкой области.
Ранее на всей территории Украины второй раз за сутки объявили воздушную тревогу.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеХмельницкая областьВ миреДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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