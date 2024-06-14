https://ria.ru/20240614/vzryvy-1952759653.html
В Киевской и Хмельницкой областях прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Киевской и Хмельницкой областях прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.06.2024
В Киевской и Хмельницкой областях прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы звучат в Киевской и Хмельницкой областях Украины на фоне воздушной тревоги по всей стране, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T06:18
2024-06-14T06:18
2024-06-14T06:54
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
в мире
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919922914_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_1bb26ab7b30c6e097556ab3caa8b5e2e.jpg
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Взрывы звучат в Киевской и Хмельницкой областях Украины на фоне воздушной тревоги по всей стране, сообщает телеканал "Общественное"."В Хмельницкой области слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Телеканал также сообщает о взрывах в Киевской области.В свою очередь телеканал ТСН сообщает, что взрывы звучат в городе Староконстантинов Хмельницкой области.Ранее на всей территории Украины второй раз за сутки объявили воздушную тревогу.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240613/podpole-1952604042.html
https://ria.ru/20240612/spetsoperatsiya-1952320439.html
хмельницкая область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919922914_0:13:1280:973_1920x0_80_0_0_4cff3536b122d1f5976832e5c288a0a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хмельницкая область, в мире, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, В мире, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
В Киевской и Хмельницкой областях прогремели взрывы, сообщили СМИ
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киевской и Хмельницкой областях