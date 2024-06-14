https://ria.ru/20240614/vystavka-1952997002.html

Выставка передовых технологий в сельском хозяйстве открылась в Калуге

Выставка передовых технологий в сельском хозяйстве открылась в Калуге - РИА Новости, 14.06.2024

Выставка передовых технологий в сельском хозяйстве открылась в Калуге

Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в торжественной церемонии открытия ежегодной выставки передовых технологий в сельском хозяйстве... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T19:04

2024-06-14T19:04

2024-06-14T19:04

калужская область

калужская область

калуга

россия

владислав шапша

владимир путин

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КАЛУГА, 14 июн – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в торжественной церемонии открытия ежегодной выставки передовых технологий в сельском хозяйстве "День Калужского поля", сообщает правительство региона. Выставка "День Калужского поля" проходит в Калужской области в 19-й раз, участие в ней принимают более 50 компаний, представляющих более ста единиц техники, новые удобрения и семена. В числе организаторов выставки - министерство сельского хозяйства области. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил участников и отметил, что в области активно развивается сельское хозяйство. "За три года объем производства сельскохозяйственной продукции вырос в половину. Это серьезный результат. Мы лидируем по производству молока, тепличных овощей, по многим другим направлениям. Мы обеспечиваем продовольственную безопасность Калужской области и вносим вклад в развитие сельского хозяйства страны. Президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить трехпроцентный рост, мы даем уже несколько лет больше пяти процентов. И это результат вашего труда", - сказал Владислав Шапша. Губернатор напомнил, что в прошлом году из бюджетов разных уровней выделено 2,3 миллиарда рублей на поддержку сельхозпроизводителей. По словам министра сельского хозяйства области Александра Ефремова, впервые День Калужского поля проходит в черте Калуги. "Мы решили выйти за рамки профессионального мероприятия, чтобы к нам приехали гости и жители Калуги. Мы хотим, чтобы на этой площадке вы почувствовали, что такое наше село", - сказал он. В ходе торжественной церемонии открытия Дня поля Владислав Шапша вручил областные награды лучшим представителям отрасли и передал ключи от новой сельскохозяйственной техники - кормоуборочного комбайна и от трактора Кировец К-7 - сельхозпредприятиям "Троицкий", "Калужская Нива", "Красный комбинат". В деловой программе выставки для аграриев региона прошли консультации по вопросам растениеводства и роли современного оборудования в достижении рекордных показателей урожайности, встречи с ведущими селекционерами, консультации профессионалов в сфере растениеводства и животноводства, информирует правительство Калужской области.

https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908496451.html

https://ria.ru/20230918/ministr-1896964257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

калужская область, калуга, россия, владислав шапша, владимир путин