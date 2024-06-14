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Эксперт отметил дефицит полимеров на российском рынке вторсырья - РИА Новости, 14.06.2024
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03:25 14.06.2024 (обновлено: 03:47 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/vtorsyre-1952754411.html
Эксперт отметил дефицит полимеров на российском рынке вторсырья
Эксперт отметил дефицит полимеров на российском рынке вторсырья - РИА Новости, 14.06.2024
Эксперт отметил дефицит полимеров на российском рынке вторсырья
На российском рынке вторсырья не хватает полимеров, стекло и алюминий менее востребованы, сообщил РИА Новости руководитель проекта электронной торговой площадки РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T03:25
2024-06-14T03:47
экономика
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. На российском рынке вторсырья не хватает полимеров, стекло и алюминий менее востребованы, сообщил РИА Новости руководитель проекта электронной торговой площадки Заур Абдурахимов. "Сегодня, безусловно, одной из фракций, которая является дефицитной, являются полимеры, к большому сожалению, есть большая потребность в этой фракции. Очень мало очищенной фракции, она всегда с примесями органических отходов, поэтому это сегодня номер один", - сказал Абдурахимов. По его словам, стекло и алюминий сегодня менее востребованы на рынке, чем пластик. "Порой проще купить новую тару, чем использовать стеклобой", - добавил эксперт. В сентябре 2022 года РЭО презентовал электронную биржу вторичных материальных ресурсов, где бизнес может покупать и продавать вторсырье, заключать сделки по переработке отходов и выполнению нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителя. Биржа связывает производителей и покупателей вторичных ресурсов, позволяет бизнесу не только решить проблему накопленных отходов производства, но и извлечь из этого прибыль.
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экономика
Экономика
Эксперт отметил дефицит полимеров на российском рынке вторсырья

Эксперт Абдурахимов: на российском рынке вторсырья не хватает полимеров

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРабочий на производстве по изготовлению изделий из полимеров
Рабочий на производстве по изготовлению изделий из полимеров - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Рабочий на производстве по изготовлению изделий из полимеров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. На российском рынке вторсырья не хватает полимеров, стекло и алюминий менее востребованы, сообщил РИА Новости руководитель проекта электронной торговой площадки Заур Абдурахимов.
«
"Сегодня, безусловно, одной из фракций, которая является дефицитной, являются полимеры, к большому сожалению, есть большая потребность в этой фракции. Очень мало очищенной фракции, она всегда с примесями органических отходов, поэтому это сегодня номер один", - сказал Абдурахимов.
По его словам, стекло и алюминий сегодня менее востребованы на рынке, чем пластик. "Порой проще купить новую тару, чем использовать стеклобой", - добавил эксперт.
В сентябре 2022 года РЭО презентовал электронную биржу вторичных материальных ресурсов, где бизнес может покупать и продавать вторсырье, заключать сделки по переработке отходов и выполнению нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителя. Биржа связывает производителей и покупателей вторичных ресурсов, позволяет бизнесу не только решить проблему накопленных отходов производства, но и извлечь из этого прибыль.
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