https://ria.ru/20240614/vstrecha-1952885371.html

Хоценко встретился с родными погибшего в зоне СВО кавалера ордена Мужества

Хоценко встретился с родными погибшего в зоне СВО кавалера ордена Мужества - РИА Новости, 14.06.2024

Хоценко встретился с родными погибшего в зоне СВО кавалера ордена Мужества

Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с родственниками кавалера ордена Мужества, старшего прапорщика Евгения Набатова, погибшего при выполнении... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:21

2024-06-14T14:21

2024-06-14T14:21

омская область

омская область

омск

россия

виталий хоценко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сво

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ОМСК, 14 июн — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с родственниками кавалера ордена Мужества, старшего прапорщика Евгения Набатова, погибшего при выполнении боевых задач в зоне СВО, рассказали в пресс-службе правительства региона. В Омске состоялась передача ордена Мужества и наградных документов родным старшего прапорщика Евгения Набатова. В церемонии участвовал губернатор региона Виталий Хоценко, начальник пограничного управления ФСБ России по Омской области Сергей Махорин, родные и близкие Евгения Набатова, его сослуживцы. "К вдове Евгения Набатова Анастасии, его родителям Ирине Александровне и Юрию Евгеньевичу обратился губернатор Омской области Виталий Хоценко: "Прежде всего, выражаю вам глубокие соболезнования. Омская область скорбит вместе с вами". Глава региона поблагодарил родителей за воспитание достойного сына и отметил, что на примере Евгения и других героев воспитывается молодежь. Виталий Хоценко выразил уверенность, что спецоперация закончится нашей победой, в том числе благодаря таким воинам, как Евгений Набатов, а его имя навсегда останется в почетном списке патриотов, преданных интересам родины", — рассказали в пресс-службе. Как сообщил Сергей Махорин, 17 марта 2024 года в ходе отражения вооруженного вторжения Евгений Набатов героически погиб при исполнении воинского долга, защищая своих товарищей. Он выразил соболезнование вдове и родителям Евгения Набатова. Сергей Махорин и Виталий Хоценко передали вдове воина Анастасии орден Мужества и наградные документы. В память о старшем прапорщике Евгении Набатове была объявляется минута молчания. Сотрудники пограничного управления прошли по плацу торжественным маршем.

https://ria.ru/20240316/vstrecha-1933501459.html

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

омская область, омск, россия, виталий хоценко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сво