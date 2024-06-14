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Хоценко встретился с родными погибшего в зоне СВО кавалера ордена Мужества - РИА Новости, 14.06.2024
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Омская область
 
14:21 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/vstrecha-1952885371.html
Хоценко встретился с родными погибшего в зоне СВО кавалера ордена Мужества
Хоценко встретился с родными погибшего в зоне СВО кавалера ордена Мужества - РИА Новости, 14.06.2024
Хоценко встретился с родными погибшего в зоне СВО кавалера ордена Мужества
Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с родственниками кавалера ордена Мужества, старшего прапорщика Евгения Набатова, погибшего при выполнении... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:21
2024-06-14T14:21
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ОМСК, 14 июн — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с родственниками кавалера ордена Мужества, старшего прапорщика Евгения Набатова, погибшего при выполнении боевых задач в зоне СВО, рассказали в пресс-службе правительства региона. В Омске состоялась передача ордена Мужества и наградных документов родным старшего прапорщика Евгения Набатова. В церемонии участвовал губернатор региона Виталий Хоценко, начальник пограничного управления ФСБ России по Омской области Сергей Махорин, родные и близкие Евгения Набатова, его сослуживцы. "К вдове Евгения Набатова Анастасии, его родителям Ирине Александровне и Юрию Евгеньевичу обратился губернатор Омской области Виталий Хоценко: "Прежде всего, выражаю вам глубокие соболезнования. Омская область скорбит вместе с вами". Глава региона поблагодарил родителей за воспитание достойного сына и отметил, что на примере Евгения и других героев воспитывается молодежь. Виталий Хоценко выразил уверенность, что спецоперация закончится нашей победой, в том числе благодаря таким воинам, как Евгений Набатов, а его имя навсегда останется в почетном списке патриотов, преданных интересам родины", — рассказали в пресс-службе. Как сообщил Сергей Махорин, 17 марта 2024 года в ходе отражения вооруженного вторжения Евгений Набатов героически погиб при исполнении воинского долга, защищая своих товарищей. Он выразил соболезнование вдове и родителям Евгения Набатова. Сергей Махорин и Виталий Хоценко передали вдове воина Анастасии орден Мужества и наградные документы. В память о старшем прапорщике Евгении Набатове была объявляется минута молчания. Сотрудники пограничного управления прошли по плацу торжественным маршем.
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омская область, омск, россия, виталий хоценко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сво
Омская область , Омская область, Омск, Россия, Виталий Хоценко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СВО

Хоценко встретился с родными погибшего в зоне СВО кавалера ордена Мужества

CC BY-SA 4.0 / правительства Омской области / Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с родственниками кавалера ордена Мужества, старшего прапорщика Евгения Набатова, погибшего при выполнении боевых задач в зоне СВО
Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с родственниками кавалера ордена Мужества, старшего прапорщика Евгения Набатова, погибшего при выполнении боевых задач в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
CC BY-SA 4.0 / правительства Омской области /
Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с родственниками кавалера ордена Мужества, старшего прапорщика Евгения Набатова, погибшего при выполнении боевых задач в зоне СВО
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ОМСК, 14 июн — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с родственниками кавалера ордена Мужества, старшего прапорщика Евгения Набатова, погибшего при выполнении боевых задач в зоне СВО, рассказали в пресс-службе правительства региона.
В Омске состоялась передача ордена Мужества и наградных документов родным старшего прапорщика Евгения Набатова. В церемонии участвовал губернатор региона Виталий Хоценко, начальник пограничного управления ФСБ России по Омской области Сергей Махорин, родные и близкие Евгения Набатова, его сослуживцы.
«
"К вдове Евгения Набатова Анастасии, его родителям Ирине Александровне и Юрию Евгеньевичу обратился губернатор Омской области Виталий Хоценко: "Прежде всего, выражаю вам глубокие соболезнования. Омская область скорбит вместе с вами". Глава региона поблагодарил родителей за воспитание достойного сына и отметил, что на примере Евгения и других героев воспитывается молодежь. Виталий Хоценко выразил уверенность, что спецоперация закончится нашей победой, в том числе благодаря таким воинам, как Евгений Набатов, а его имя навсегда останется в почетном списке патриотов, преданных интересам родины", — рассказали в пресс-службе.
Как сообщил Сергей Махорин, 17 марта 2024 года в ходе отражения вооруженного вторжения Евгений Набатов героически погиб при исполнении воинского долга, защищая своих товарищей. Он выразил соболезнование вдове и родителям Евгения Набатова.
Сергей Махорин и Виталий Хоценко передали вдове воина Анастасии орден Мужества и наградные документы. В память о старшем прапорщике Евгении Набатове была объявляется минута молчания. Сотрудники пограничного управления прошли по плацу торжественным маршем.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко и певец Стас Михайлов встретились в Омске с ветеранами СВО
Хоценко и Стас Михайлов встретились с ветеранами СВО в Омске
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Омская областьОмская областьОмскРоссияВиталий ХоценкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СВО
 
 
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