https://ria.ru/20240614/vremya_geroev-1952997421.html
Название программы "Время героев" отражает реальную ситуацию, заявил Путин
Название программы "Время героев" отражает реальную ситуацию, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
Название программы "Время героев" отражает реальную ситуацию, заявил Путин
Президент России Владимир Путин сказал, что название программы "Время героев" отражает реальную ситуацию, в ней принимают участие те, кто совершил подвиги. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T19:02
2024-06-14T19:02
2024-06-14T19:17
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сказал, что название программы "Время героев" отражает реальную ситуацию, в ней принимают участие те, кто совершил подвиги."Само название этой программы, оно придумано не мной, мои коллеги сделали из администрации президента. "Время героев" - звучит несколько пафосно, но с другой стороны все-таки это реально отражает ситуацию сегодняшнего дня. Здесь вот много реально героев Российской Федерации, которые получили это высокое звание и сегодняшний наш юбиляр тоже, но не просто так, а именно в силу совершений ими подвигов в прямом смысле этого слова", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев".
https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html
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РИА Новости
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владимир путин, общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Общество, Россия
Название программы "Время героев" отражает реальную ситуацию, заявил Путин
Путин: в программе "Время героев" участвуют люди, совершившие подвиги
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сказал, что название программы "Время героев" отражает реальную ситуацию, в ней принимают участие те, кто совершил подвиги.
"Само название этой программы, оно придумано не мной, мои коллеги сделали из администрации президента. "Время героев" - звучит несколько пафосно, но с другой стороны все-таки это реально отражает ситуацию сегодняшнего дня. Здесь вот много реально героев Российской Федерации, которые получили это высокое звание и сегодняшний наш юбиляр тоже, но не просто так, а именно в силу совершений ими подвигов в прямом смысле этого слова", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев".