https://ria.ru/20240614/vremya_geroev-1952997421.html

Название программы "Время героев" отражает реальную ситуацию, заявил Путин

Название программы "Время героев" отражает реальную ситуацию, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024

Название программы "Время героев" отражает реальную ситуацию, заявил Путин

Президент России Владимир Путин сказал, что название программы "Время героев" отражает реальную ситуацию, в ней принимают участие те, кто совершил подвиги. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T19:02

2024-06-14T19:02

2024-06-14T19:17

специальная военная операция на украине

владимир путин

общество

россия

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сказал, что название программы "Время героев" отражает реальную ситуацию, в ней принимают участие те, кто совершил подвиги."Само название этой программы, оно придумано не мной, мои коллеги сделали из администрации президента. "Время героев" - звучит несколько пафосно, но с другой стороны все-таки это реально отражает ситуацию сегодняшнего дня. Здесь вот много реально героев Российской Федерации, которые получили это высокое звание и сегодняшний наш юбиляр тоже, но не просто так, а именно в силу совершений ими подвигов в прямом смысле этого слова", - сказал Путин на встрече с участниками программы "Время героев".

https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, общество, россия