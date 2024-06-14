https://ria.ru/20240614/voronezh-1952794470.html
В Воронежской области объявили авиационную опасность
В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 14.06.2024
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале объявил об авиационной опасности в Воронежской области. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T10:23
2024-06-14T10:23
2024-06-14T11:34
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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ВОРОНЕЖ, 14 июн - РИА Новости. Губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале объявил об авиационной опасности в Воронежской области. "Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Гусев.
https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html
воронежская область
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воронежская область, александр гусев (губернатор)
Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Губернатор Гусев сообщил об авиационной опасности в Воронежской области