https://ria.ru/20240614/voditel-1952955279.html

Экспертиза подтвердила, что сбивший людей в Благовещенске водитель был пьян

Экспертиза подтвердила, что сбивший людей в Благовещенске водитель был пьян - РИА Новости, 14.06.2024

Экспертиза подтвердила, что сбивший людей в Благовещенске водитель был пьян

Медицинское освидетельствование показало, что водитель, который наехал на пешеходов в Благовещенске, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает УМВД РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T16:44

2024-06-14T16:44

2024-06-14T16:44

происшествия

авто

благовещенск

дтп в благовещенске

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн – РИА Новости. Медицинское освидетельствование показало, что водитель, который наехал на пешеходов в Благовещенске, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает УМВД региона. "Медицинское освидетельствование показало, что водитель – мужчина – находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении. По данным ведомства, ДТП произошло в пятницу около 19:28 (13.28 мск) на улице Василенко, города Благовещенска. Предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения не справился с управлением иномарки и на высокой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару. В результате аварии погибли женщина и двое несовершеннолетних детей 14 и 15 лет. Еще шестеро пострадали.

https://ria.ru/20240614/dtp-1952921078.html

благовещенск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, благовещенск, дтп в благовещенске