https://ria.ru/20240614/voditel-1952955279.html
Экспертиза подтвердила, что сбивший людей в Благовещенске водитель был пьян
Экспертиза подтвердила, что сбивший людей в Благовещенске водитель был пьян - РИА Новости, 14.06.2024
Экспертиза подтвердила, что сбивший людей в Благовещенске водитель был пьян
Медицинское освидетельствование показало, что водитель, который наехал на пешеходов в Благовещенске, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает УМВД РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:44
2024-06-14T16:44
2024-06-14T16:44
происшествия
авто
благовещенск
дтп в благовещенске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952919677_0:146:547:453_1920x0_80_0_0_5a704dc4f34838ec4d0bdd94113f49f3.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн – РИА Новости. Медицинское освидетельствование показало, что водитель, который наехал на пешеходов в Благовещенске, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает УМВД региона. "Медицинское освидетельствование показало, что водитель – мужчина – находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении. По данным ведомства, ДТП произошло в пятницу около 19:28 (13.28 мск) на улице Василенко, города Благовещенска. Предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения не справился с управлением иномарки и на высокой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару. В результате аварии погибли женщина и двое несовершеннолетних детей 14 и 15 лет. Еще шестеро пострадали.
https://ria.ru/20240614/dtp-1952921078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, благовещенск, дтп в благовещенске
Происшествия, Авто, Благовещенск, ДТП в Благовещенске
Экспертиза подтвердила, что сбивший людей в Благовещенске водитель был пьян
Медосвидетельствование показало, что сбивший людей в Благовещенске, был пьян
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн – РИА Новости. Медицинское освидетельствование показало, что водитель, который наехал на пешеходов в Благовещенске, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает УМВД региона.
«
"Медицинское освидетельствование показало, что водитель – мужчина – находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, ДТП произошло в пятницу около 19:28 (13.28 мск) на улице Василенко, города Благовещенска. Предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения не справился с управлением иномарки и на высокой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару.
В результате аварии погибли женщина и двое несовершеннолетних детей 14 и 15 лет. Еще шестеро пострадали.